Gobierno lanza 27 pactos para lograr metas del plan de desarrollo

Con la salvedad de que los resultados del Censo 2018 y el rumbo que tome la ley de financiamiento en el Congreso puedan llevar a tener que ajustar las metas, el gobierno del presidente Iván Duque presentó oficialmente las bases del plan de desarrollo para el cuatrienio, el cual se llama ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’.

El plan incluye 27 pactos que fueron insertados en los tres pilares que sostienen este derrotero para el desarrollo del país hasta el 2022: legalidad, emprendimiento y equidad.



“Hablamos de pacto porque lo que tenemos que buscar no es seguir ahondando en las diferencias, no es seguir buscando lo que nos diferencia para promover el incendio nacional. Lo que tenemos es que buscar hilos comunes y una agenda necesaria para el país”, dijo el mandatario.

Más allá de cifras generales, como la de los 1.100 billones de pesos que costará sacar adelante las metas, entre las cuales la equidad se lleva la mayor tajada ($ 516,1 billones), hay un sinnúmero de detalles que traducen las promesas de campaña del jefe de Estado, pero que, para algunos analistas, no son tan fáciles de hacer realidad. “Las bases muestran un plan ambicioso pero idealista, sin cifras muy claras, que ojalá Planeación Nacional aterrice para construir metas posibles”, indicó Cecilia López.

Hablamos de pacto porque lo que no podemos es seguir buscando lo que nos diferencia para promover el incendio nacional

Una Colombia que pasaría de tener 12,8 millones personas en pobreza monetaria a 9,9 millones en 4 años y le daría un golpe contundente a la pobreza extrema, pasándola de 3,5 millones personas a 2 millones, es la que se describe en el plan, cuya apuesta es aumentar la productividad del país en 1,1 puntos porcentuales al final del cuatrienio, con lo cual el crecimiento de la economía tendría que sobrepasar el 4 por ciento, abonando el camino para que se logre pasar la barrera de los 7.000 dólares de ingreso promedio por habitante en el país.



Otra de las apuestas que evidencia el documento es el aumento de cobertura en educación media, de 47,7 por ciento a 50 por ciento en 2022, cuentas que suenan escasas en un entorno global altamente competitivo.

Más exportaciones agrícolas

Durante el cuatrienio, con el acelerador puesto en el impulso a los distintos sectores de la economía para que generen empleo, la tasa de desocupación se pretende pasar de 9,4 a 8 por ciento. Y la intención es que se promueva el empleo decente, por lo que la meta es aumentar la formalidad laboral, de 36,8 a 41,2 por ciento.



Entre otras metas que se describen en el plan están la de agrandar las posibilidades del agro para aumentar exportaciones (la meta es pasarlas de US$ 7.368 millones a 8.542 millones).



Según las bases del plan, en Colombia habrá multiplicación de vehículos eléctricos. Se parte de la base de que existen 1.695 vehículos de este tipo, y en cuatro años se contaría con 6.600.



En materia tecnológica, se pretende pasar de 50,2 por ciento de hogares conectados a internet a 70 por ciento, mientras que en lectura la apuesta es incrementar de 2,9 libros leídos a 3,2.

Letra menuda

Según López, hay ciertas dificultades para ‘pasar el charco’, como lo prevé el plan. “La consecución de las metas se enfrenta a dos elementos complicados: la debilidad del Gobierno, pues la última encuesta mostró una baja en la imagen del Presidente, y la división que hoy tiene la sociedad”.



Por el contrario, a José Antonio Ocampo, miembro de la junta directiva del Banco de la República, le gustaron las propuestas, con un pero. “Lo que he visto aún es muy general, pero me gusta y me parece realizable. Sin embargo, dependerá mucho de los recursos”.



Lo cierto es que en la letra menuda del plan de desarrollo se evidencia que el Gobierno busca mejorar temas claves como la atención en salud. “Tener hospitales con infraestructura adecuada y capacidad para responder con calidad y efectividad a las necesidades de toda la población” está inscrito en las bases. Inclusive, se habla de armar una infraestructura de salud móvil que permita llegar a población en lugares remotos y zonas rurales dispersas.

La consecución de las metas se enfrenta a dos elementos complicados: la debilidad del Gobierno, pues la última encuesta mostró baja en la imagen del Presidente, y la división que hoy tiene la sociedad

En 220 páginas, que solo son el resumen de las bases del plan, el Gobierno expresa la intención de corregir un problema que afecta a los agricultores y es el de las pérdidas cuando hay sobreoferta de productos. “Poner en marcha la producción agrícola por contrato para asegurar demanda de compra”.



Un país sin hambre o, con menos hambre, es el que se dibuja en el plan. Varios de los objetivos insertos en los pilares apuntan a mejorar la capacidad de compra de alimentos por los hogares, además de que se hace énfasis en dos de las zonas más afectadas por la pobreza: La Guajira y Chocó, en donde se busca, por ejemplo, “implementar un programa de tienda escolar saludable y regular la publicidad y promoción de alimentos a menores de 18 años”.



Para la tercera edad también hay retos. Mejorar la protección económica para la vejez es uno, pero esto no solo será a punta de subsidios, aunque se incluye un mejoramiento en el monto que se asigna a los ancianos a través de Colombia Mayor. También se habla de “promover el acceso a esquemas de protección económica e inclusión laboral”.

Refleja la reforma tributaria

La reforma tributaria que actualmente hace trámite en el Congreso también deja ver su rostro en las bases del plan.



Allí está descrita la “simplificación regulatoria y tributaria para el emprendimiento”, lo que implica bajar impuestos a empresas.



La base de datos para promover los programas sociales, el Sisbén, tiene una casilla especial. En el 2020 se implementará el Sisbén IV, con información robusta, dice el informe.



Esta tarea está ligada a la intención, esbozada en la reforma tributaria, de devolver el IVA a los más pobres si el Gobierno logra convencer al país de que es justo poner IVA a la canasta familiar. En el plan se habla de “garantizar una plataforma operativa para la compensación de IVA a los hogares con menores ingresos”.

Otras medidas

Un fortalecimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encaminada a “lograr mayor efectividad en el cumplimiento de la política de competencia en Colombia” también está en el plan. De igual manera, se vuelve a hablar de reforma de las CAR y reestructuración de Fonade.



En el documento también está incluido el censo económico, que ya anunció el Dane, para capturar los cambios que ha tenido la actividad empresarial en Colombia.



Ahora falta el cómo, que no solo tiene que ver con plata, sino también con institucionalidad y liderazgo, concluye Cecilia López.

Economía naranja, un capítulo aparte

La economía naranja es una de las banderas del plan de desarrollo, y en la ley de financiamiento, hasta se salvarían de quedar gravada con impuestos. Según el documento, se crea el Consejo Nacional de Economía Naranja, liderado por el Ministerio de Cultura para formular la política integral en el tema y tendrá un viceministerio específico.



Se espera que la economía naranja “pueda contribuir a solucionar algunos de los desafíos productivos y de empleo del país”. El Dane liderará un sistema de información para las actividades de la economía naranja.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios

Twitter: @marthamoralesm