En las últimas horas OmegaPro, una compañía que ofrece oportunidades de inversión online, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de "un ciberataque sostenido y sofisticado por parte de un grupo criminal organizado desconocido".



Aunque aseguró que contrató a una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo (Hacker House) para contrarrestar esta amenaza, sigue creciendo la preocupación entre las miles de personas que hicieron inversiones en esta plataforma y que no han podido retirar su dinero.



Las alarmas se incrementaron luego de que la Superintendencia Financiera asegurara que la publicidad y promoción de productos y servicios para inversiones en el mercado Forex adelantados por OmegaPro o de cualquiera de sus denominaciones OMP, OMP Money, Inversión digital, Digital Group, Nueva Economía Digital, Negocios Digitales, El efecto Omega, Alpha Pro, Imperio Nativo o Dreamers, no cuentan con las autorizaciones necesarias para ser ofrecidos en Colombia.



Esto significa que si OmegaPro no les responde a las personas por su dinero, no habrá a quién reclamarle. "Al ser OmegaPro una firma del exterior, no cuenta con la supervisión y vigilancia de esta superintendencia, no se conoce organismo o autoridad internacional a la cual puedan acudir cuando se incumplan las promesas de devolución de recursos y los pagos de beneficios o rentabilidades y no se ha identificado un domicilio cierto de la firma o la identidad de sus responsables", advirtió la Superfinanciera.

Igualmente, aseguró que, por tratarse de una plataforma que opera a nivel mundial, alojada fuera de la jurisdicción colombiana y de la que se desconoce su domicilio y el nombre de las personas responsables, se han adelantado actuaciones administrativas e impuesto multas contra las personas a quienes se les ha comprobado que realizan actividades de promoción no autorizada de productos o servicios a través de OmegaPro.



Dentro de las investigaciones adelantadas, se ha podido constatar que en la diversidad de esquemas usados para los ofrecimientos de la plataforma OmegaPro, tienen un modelo de negocio en el que aseguran operar en el mercado Forex, actividad que para ser realizada en Colombia requiere de la autorización de la Superintendencia Financiera.



Además, inducen a la persona interesada a participar mediante el pago de membresías con criptoactivos y prometen igualmente rentabilidades fijas pagaderas en dicha forma de intercambio a través de la cuenta individual que debe abrir cada cliente y que se incrementan adicionalmente a la rentabilidad prometida en la medida en que se convoquen a nuevas personas al esquema (el mismo esquema que usan las pirámides).



Dadas las características de estos ofrecimientos bajo una supuesta invitación a recibir educación financiera digital o talleres de inteligencia financiera para llamar la atención, la SuperFinanciera le insiste a la ciudadanía para que antes de tomar decisiones de inversión, especialmente si se hace por medio de plataformas extranjeras o esquemas de negocio poco claros en los que dicen "garantizar" rentabilidades fijas en un periodo de tiempo específico, indague sobre la legalidad de la operación, ante quién puede acudir en caso de tener inconvenientes y, sobre todo, analizar los riesgos.



Este último aspecto debe ser tomado con suma precaución en la medida en que los productos o servicios del mercado Forex y de lo que se conoce como criptotrading -que es lo que oferta OmegaPro-, presentan alta volatilidad, lo que impide que se aseguren rentabilidades fijas en un periodo de tiempo determinado.



OmegaPro ha sido objeto de diversas advertencias a nivel mundial por parte de autoridades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, la Superintendencia de Bancos y Seguros de Perú, la Comisión de Valores de Argentina, la Autoridad del Mercado Financiero de Francia y esta Superintendencia, ya que sus promotores no están autorizados para promocionar o publicitar los servicios de inversión dentro de dichas jurisdicciones.