Conductores de servicios como Uber perderán licencia hasta por 25 años

Un conductor de un carro particular que preste el servicio de transporte público usando su vehículo podrá perder su licencia temporal o definitivamente. Esto, según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, una ley aprobada en el 2002 pero que el Ministerio del ramo llamó esta semana a cumplir.



A través de una circular, firmada por el director de Transporte y Tránsito, Juan Felipe Sanabria Saetta, el Ministerio de Transporte llama a las autoridades de tránsito del país a "dar cumplimiento al artículo 26" de esa ley.

Ese artículo de la Ley 769 del 2002 se refiere a las causas de suspensión o cancelación de la licencia de conducción. La quinta causa es "por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva", y luego agrega que también "por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa".



El llamado, según palabras de la ministra Ángela María Orozco, obedece a que "existe una correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial".



La Ley establece que en caso de ser descubierto infringiendo esa norma, al conductor se le puede suspender su licencia, pero si es descubierto reincidiendo, esta le puede ser cancelada y solo podrá volver a solicitarla después de 25 años.

"Vamos a hacer efectiva por primera vez una sanción que existe ya", aseguró la Ministra, quien no mencionó a ninguna empresa en particular.



No obstante, este llamado iría específicamente a conductores de plataformas como Uber, Cabify y Beat, servicios que son considerados ilegales en el país pero que siguen en funcionamiento y por cuyos servicios incluso se pagan impuestos, como el IVA vigente del 19 por ciento a plataformas tecnológicas.



El llamado de la Ministra fue hecho durante un encuentro con entes gestores y organismos de transporte masivo en la Sociedad Portuaria de Cartagena.



