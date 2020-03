Pico y placa ¿qué cambios debe hacer para no afectar su economía?

Durante la aplicación del pico y placa, al menos el 40 por ciento de los vehículos particulares tienen una restricción para circular. Esto causa una transformación en los patrones habituales de la economía del país y de la propia. Principalmente, porque la medida se aplicará durante el fin de semana, cuando los colombianos disponen de más tiempo para hacer sus diligencias, compras y salidas familiares.



El asunto requiere la participación de toda la ciudadanía, pues se trata de una medida preventiva, decretada de forma provisional, por la nueva emergencia ambiental que hay en la capital. En pocas palabras, es circular o no poder respirar con libertad porque el aire está contaminado.

Para vehículos particulares y motos, el sábado (de 6:30 a. m. a 6 p. m.) y domingo de (6:30 a. m. a 2 p. m.) dependiendo de si la placa es par o impar (como funciona entre semana). FACEBOOK

Para que no se sienta afectado en su cotidianidad, prepárese para cambiar ciertos hábitos.



1. La economía no tiene que desacelerar. El automóvil es un medio de transporte -cómodo si- pero está generando dificultades. Empiece a pensar en acudir durante los fines de semana a los sitios aledaños a su lugar de vivienda o trabajo (bancos, centros comerciales y sitios de entretenimiento). La idea es que no tenga que usar el vehículo particular para desplazarse.



2. El trabajo de los motorizados. Si bien hay en la ciudad cerca de un millón de personas que usan el vehículo como herramienta de trabajo,para visitar clientes, repartir mercancías, prestar servicios de mensajería, entre otras, es momento de pasar estas tareas para otros momentos. Solo es cuestión de organizar la 'lista de mercado'.



3. Una ventaja, la economía no está desacelerada. En otras ocasiones, cuando se ha presentado la necesidad de aplicar la medida de pico y placa, eran momentos inoportunos, por la desaceleración de la economía. En la actualidad, Colombia es el país en América Latina, que está teniendo los mejores incrementos en la producción. Durante el 2019, la economía se expandió en 3,3 por ciento y en enero de 2020, el 44 % de los comerciantes minoritas dijo que sus ventas habían aumentado.



4. A participar. La invitación entonces es a participar, buscando alternativas para no tener que usar el vehículo motorizado los fines de semana. La bicicleta, una caminata en familia o con amigos hasta los lugares necesarios, un cambio en los horarios en los que hay que hacer el trabajo obligatorio de los fines de semana, será clave para reducir los niveles de contaminación en Bogotá que, de no frenarse, si podrían afectar la economía, a través de la afectación de la salud del capital más valioso, el humano.



