Economía colombiana creció 3 % en el segundo trimestre

PIB, La economía colombiana en el segundo trimestre del año se expandió en 3,0 % (serie original), según reveló este jueves el Dane, cifra por encima de lo esperado por los analistas encuestados por Bloomberg, que esperaban 2,9 por ciento.



El comportamiento de la economía fue similar al que logró Colombia en el segundo trimestre del 2018.



Casi todas las ramas de la economía crecieron positivamente. Industria y construcción fueron las que tuvieron desempeños más bajos (0,6 % anual). Tres actividades crecieron por encima del 4 por ciento: comercio (4,8 %), servicios financieros (4,6 %) y comunicaciones (4,2 %).

Agricultura tuvo un desempeño del 1,5 % y explotación de minas 1,2 %, ubicados también entre los valores bajos, porque las actividades restantes o se acercaron al 3 % o estuvieron por encima de esa cifra.



Hay que destacar que en la serie destacionalizada (es decir, incluyendo el efecto de la Semana Santa, cuando los colombianos hacen un mayor gasto) el resultado de la economía sube a 3,4 %. Esta es una situación contraria a la ocurrida en el trimestre pasado, que incluso generó controversia entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda.



Previo a la entrega de los resultados, los empresarios de Colombia, agremiados en la Andi, urgieron a las autoridades establecer el crecimiento de la economía como una política pública, pues no existe ninguna entidad en el Estado que vele por esta variable, clave para la inversión y para generar un círculo virtuoso en la economía.



Así lo aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), quien en la instalación del congreso anual de la agremiación les respondió al exministro Mauricio Cárdenas y al gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, sobre los efectos de haber controlado de forma tardía la inflación entre 2015 y 2016.



“Colombia nunca ha tenido el crecimiento como objetivo. Nos hemos concentrado en el déficit, en el empleo, la tasa de cambio, pero la variable crecimiento no ha estado en el foco de la agenda”, agregó el directivo.



"Y agregó que la institucionalidad no incluye un responsable del crecimiento, porque "todos los ministerios tienen sus tareas por aparte, pero alguien a cargo de esto no existe”, indicó.



Y sobre el debate iniciado por EL TIEMPO, en torno a la afectación del crecimiento cuando hace tres años el Banco de la República subió las tasas de interés para controlar la inflación, Mac Master les respondió al exministro Cárdenas y a Echavarría.



“No tengo la menor duda de que el consumo y la demanda fueron exageradamente golpeados en el ejercicio de control de la inflación. Ya que me contestaron que había que hacerlo, yo les respondo que se trataba de hacerlo cuando efectivamente la inflación se estaba disparando y en el nivel correcto”, agregó el directivo.



No obstante, destacó que el Gobierno actual es uno de los pocos que han visto la importancia del crecimiento como política pública más allá de las estadísticas del Dane. Según la Andi, si hay algo que hay que tratar con guantes de seda es la confianza de la demanda, y si se destruye es muy difícil generarla.



Ante estas necesidades de crecimiento, la Andi sostuvo que el país tiene en los hidrocarburos no convencionales (que se extraen a través de la técnica del fracking) la manera de generar inversión en sectores de alto impacto en el largo plazo, siendo una importantísima oportunidad de generar opción de crecer.



“Tomemos la decisión correcta sobre hechos y sobre ciencia, y si demostramos que no se afectan el ambiente y la comunidad, hagámoslo con decisión”, puntualizó Mac Master.



Noticia en desarrollo...



ECONOMÍA Y NEGOCIOS