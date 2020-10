PIB anualizado de Estados Unidos creció 33,1 % en el tercer trimestre

Estados Unidos registró un espectacular repunte en el tercer trimestre con un crecimiento récord del PIB de 33,1 por ciento en su proyección anual, pero estos datos oficiales están lejos de marcar el final de la crisis.



De acuerdo con el Departamento de Comercio, la economía creció el 7,4 por ciento en el tercer trimestre del año frente a los tres meses precedentes, lo que supone el primer repunte desde el inicio de la pandemia de covid-19, gracias a la apertura de la actividad ante la bajada de casos en verano. (Le puede interesar: 'Dólar arranca con una leve alza mientras petróleo cae 5 % este jueves').

Si se analiza la actividad del país de forma anualizada (una medida que supone el resultado en un año si el crecimiento es proyectado sobre 12 meses), la economía de ese país creció a un ritmo del 33,1 por ciento durante el tercer trimestre del año.



"El incremento en el tercer trimestre del PIB reflejó los continuados esfuerzos para reabrir los negocios y retomar las actividades que fueron pospuestas o restringidas por el covid-19", explicó el Departamento de Comercio en su informe.



El gasto de los consumidores, que en ese país supone dos tercios de la actividad, se disparó un 40,7 por ciento entre julio y septiembre, mientras que la inversión empresarial aumentó un 70,1 por ciento.



Pese al histórico rebote del trimestre pasado, los economistas señalan que dado el actual repunte de casos en Estados Unidos, el país con más contagios y fallecidos del mundo, se espera que se suavice de nuevo la expansión económica ante la reimposición de limitaciones en algunas zonas del país.



El coronavirus ha dejado más de 227.000 muertos y millones de desempleados en Estados Unidos. Después de que la crisis inducida por la pandemia arrasara la actividad en el segundo trimestre, con una caída del PIB de 31,4 por ciento, la

economía comienza a recuperarse.



Las cifras traslucen cómo la actividad y el consumo -que es el motor de la

economía- estuvieron apuntalados en este periodo por el paquete de estímulo de casi 3 billones de dólares aprobado por el Congreso.



Pero desde entonces estas ayudas se extinguieron y demócratas y republicanos han fracasado en lograr un nuevo paquete de alivio a empresas y trabajadores, y hay magras expectativas sobre un acuerdo al final de la legislatura.

Una falsa impresión

La consultora MBA indicó en una nota que espera que el ritmo del crecimiento se desacelere en el cuarto trimestre y a principios del próximo año, pero estima que la expansión continuará, siempre que la actual alza de los casos de covid-19 no implique nuevos confinamientos.



Para el analista Gregory Daco, de la consultora Oxford Economics, el sólido desempeño del PIB "da una falsa impresión sobre el verdadero estado de la

economía" y tampoco permite vaticinar lo que pasará en el cuarto trimestre.



La palpable incertidumbre tumbó los indicadores de Wall Street, que el miércoles cerraron con pérdidas de más del 3 por ciento, y también lastró los intercambios del petróleo, una materia prima muy sensible a las expectativas de actividad y consumo.



Aunque la medición utilizada para este indicador proyecta los resultados de un trimestre en 12 meses, si se compara solo este periodo con el mismo de 2019, el PIB registró una contracción del 2,9 por ciento.



La forma de medir el crecimiento en Estados Unidos complica su comparación con otros países. Este jueves, el Departamento de Trabajo publicó las cifras sobre los nuevos pedidos de ayuda por desempleo, que cayeron por segunda semana consecutiva a 751.000 solicitudes, por debajo de las expectativas de los analistas.



Aunque las solicitudes de ayuda por despido bajaron del máximo de 6,8 millones que registraron en marzo, siguen un nivel superior a lo registrado en el peor periodo de la gran recesión de 2007-2009.



El dato del PIB es el último gran indicador económico que se conocerá en EE. UU. antes de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, en las que el actual presidente, el republicano Donald Trump, busca la reelección frente a su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.



Con información de Efe y AFP