Razones de la recuperación de la economía bogotana en el segundo trimestre 

El segundo trimestre del año mostró fuertes señales de recuperación, no solo en la economía nacional, sino también en la de Bogotá, pues la economía creció 17,3 por ciento entre abril y junio de 2021, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a pesar del paro y algunas restricciones que continuaban vigentes. Este crecimiento se compara con la caída de -15,6 por ciento que se registró en el mismo periodo de 2020.



Un elemento que se destacó desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad es que si se revisa la cifra de crecimiento de Bogotá frente a la del mismo periodo del 2019, antes de la llegada de la pandemia, ya alcanzó el 98,6 por ciento.



De acuerdo con la entidad, esto muestra como la recuperación se viene dando, a pesar de los desafíos derivados del paro y del tercer pico de la pandemia.



“Estos resultados son la muestra de la fortaleza y de la resiliencia de los empresarios y comerciantes de Bogotá que hicieron posible que la economía alcanzara los niveles prepandemia”, indicó Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, quien destacó que la reapertura de establecimientos fue uno de los principales jalonadores de la reactivación económica.



De acuerdo con el Dane, justamente las actividades económicas que tuvieron una mayor incidencia en la recuperación económica de la capital fueron las del sector de comercio y reparación de vehículos; transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios de comida, un sector que en conjunto contribuyó con en 5,8 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, tras un crecimiento de 32,7% en el periodo.



A pesar del buen desempeño de estas categorías, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, aseguró que “en el segundo trimestre por el paro nacional se opacó la reactivación económica tal como se había pensado. No obstante fechas comerciales como el día de la Madre y del Padre alcanzaron picos en ventas importantes”.



Orrego aseguró que el comercio inició “con grandes expectativas el segundo trimestre”, tras un arranque de año complejo por las restricciones y los contagios, lo que llevó al cierre definitivo de cerca de 2.580 negocios, pero que al finalizar el primer mes del segundo trimestre, con el inicio de las manifestaciones, bloqueos y ataques vandálicos el comercio volvió a caer.



“Cada día de paro generó pérdidas en el comercio cercanas a los $50.000 millones, sin incluir sobre costos en asuntos logísticos (los fletes subieron por la situación de orden público en el país), ni los daños a la infraestructura pública o privada”, aclaró Orrego, quien aseguró que si bien las cifras han ido mejorando, falta para llegar a las que se tenían previas a la pandemia.



Desde Probogotá, la fundación para el progreso de la región capital, su presidente, María Carolina Castillo, destacó en la revisión por subsectores que “la actividad económica con el mayor crecimiento en su valor agregado fue el de Alojamiento y los servicios de comida”. Esta presentó un crecimiento de 113,4% respecto al mismo periodo de 2020.



“Lo anterior implica un incremento de 591.000 millones de pesos, seguido por Actividades artísticas y de entretenimiento, que presentó un crecimiento anual de 83,8% ($1,4 billones. Estos fueron dos de los sectores más afectados durante el periodo de confinamiento, así que es muy positivo ver que las medidas de reapertura de la ciudad y levantamiento de las medidas de cierre si han tenido un efecto positivo en estos sectores en particular”, dijo Castillo.



Más allá del comercio

Otro sector que sacó la cara por la economía de la ciudad en el segundo trimestre fue el que agrupa a las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios.



En este caso se registró un crecimiento de 83,8 por ciento, luego de ser uno de los más golpeados por las restricciones derivadas en la pandemia.



El año pasado, registró una caída de -30,2 por ciento. Para el trimestre de referencia, el aporte del sector al PIB de Bogotá fue de 3,2 puntos porcentuales.



Además, en el caso de las industrias manufactureras, el crecimiento fue 43,5%, y su contribución al crecimiento de la ciudad fue de 3,0 puntos porcentuales.



Otros sectores con crecimientos importantes fue el de minas y canteras, que creció 23,7 por ciento, cuando el año pasado había caído -56,5 por ciento; la construcción registró un crecimiento de 17,2 por ciento, frente a una caída de -53,3 por ciento en el segundo trimestre de 2020; las Actividades profesionales, científicas crecieron 13,1 por ciento, vs una caída de -12,4 por ciento y el agro se expandió 9,4 por ciento, mientras que el año pasado la contracción fue de -2,4 por ciento.



De acuerdo con Juliana Bejarano, gerente de la Andi seccional Bogotá- Cundinamarca -Boyacá, “este crecimiento va muy en la línea con la economía nacional, los mismos sectores que jalonaron el crecimiento de la economía nacional, impulsaron también la de Bogotá, si no hubiéramos tenido manifestaciones y bloqueos, seguramente el dinamismo hubiese sido mayor, pues los bloqueos aumentaron los costos logísticos y del transporte de los puertos hacia el centro del país, y a si vez de la capital hacia a las regiones”. Bejarano dijo, sin embargo, que las noticias so positivas.



En este sentido, el secretario de Hacienda de la ciudad, Juan Mauricio Ramírez, destacó que “los resultados del PIB para el segundo trimestre muestran una reactivación sostenida importante para la ciudad, con actividades que fueron muy castigadas durante las cuarentenas del año pasado”, y enfatizó que se espera que “el empleo que ha venido creciendo comience a reactivarse y acelerarse, dados estos resultados del PIB”.



Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico afirmó también que se espera que durante el tercer trimestre la manufactura y el comercio sigan por la senda de la recuperación, al igual que los servicios de entretenimiento, restaurantes y bares.



El Dane también publicó los resultados del PIB de la capital para la primera mitad del año, que creció en su conjunto 8,5 por ciento, frente a una caída de -7,2 por ciento en el primer semestre del 2020.



En este periodo, el sector de Comercio, reparación de vehículos; transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios de comida creció 11,2 por ciento y generó un aporte de 2,3 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado.

Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación crecieron por su parte 40,9 por cienro entre enero y junio, y contribuyeron 1,8 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado).



En cuanto a la industria manufacturera, el crecimiento fue de 20,4 por ciento, con una contribución de 1,5 puntos porcentuales a la variación anual.



