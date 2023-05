El entretenimiento pasó de ser uno de los sectores más castigados por la parálisis que supuso la pandemia a convertirse tres años después en un eje de la economía. Las personas no han dejado de ir a conciertos, obras de teatro, festivales y fiestas como la del Carnaval de Barranquilla desde entones, al tiempo que ha crecido cada vez más el negocio de las apuestas en línea. Todo ello se refleja en el aumento de 18,7 por ciento que tuvo esta rama en el primer trimestre del año.



En total, según el Dane, la economía creció un 3 por ciento en los tres primeros meses del 2023, lo que representa una caída frente al 8 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, estos eventos culturales más la rama de las actividades financieras y de seguros, que creció un 22,80 por ciento, evitaron que la desaceleración fuera mayor. En esta última principalmente se destaca el crecimiento de los seguros generales, como los de autos y de ingeniería.



El dato de 3 por ciento estuvo algo por debajo de las expectativas de la mayoría de los analistas del mercado. Por ejemplo, el Banco de la República le atinó, puesto que esperaba un 3 por ciento; pero Bancolombia proyectaba un 3,4 por ciento, y Banco de Bogotá, un 3,5 por ciento.

“En términos generales, esta cifra es una noticia positiva. No obstante, muestra ya una desaceleración de la economía frente a lo observado en el 2022 y confirma las proyecciones que en ese sentido fueron hechas por los principales analistas económicos”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Hay que recordar que factores como la alta inflación y las tasas de interés del Banco de la República han llevado tanto a los organismos internacionales como a los nacionales a reducir sus perspectivas de crecimiento para este 2023. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional proyecta un aumento de 1 por ciento y el Banco Mundial otro de 1,1 por ciento.



De acuerdo con la entidad estadística, en lo corrido de año la economía ha crecido un 2,9 por ciento: en enero el dato fue de 4,8 por ciento; en febrero, de 2,6 por ciento; y en marzo se desaceleró hasta un 1,6 por ciento.



“Si comparamos el primer trimestre de este año con el mismo periodo del año anterior, vemos que la economía definitivamente se está desacelerando. Sin embargo, al revisar los datos vemos que es gradual”, dijo Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria.

El Carnaval de Barranquilla está entre lo que contribuyó al crecimiento de la economía. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Ramas más dinámicas



En términos de crecimiento, once de las 12 ramas que analiza el Dane registraron un aumento interanual positivo en el tercer trimestre del 2023 excepto la construcción, que cayó un 3,1 por ciento.



Según Piedad Urdinola, directora de la entidad estadística, esta caída se explica por el descenso de 14,9 por ciento que se registró en las construcciones de obras civiles. Entre tanto, la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales creció un 2,6 por ciento en este periodo.

Detrás de las actividades financieras (22,8 por ciento) y de las artísticas (18,7 por ciento), el mejor comportamiento, pero ya de lejos, lo registró la explotación de minas y canteras, con un crecimiento de 3,6 por ciento.



Le siguieron el rubro de la Información y comunicaciones, con un 3,20 por ciento; y las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 2,30 por ciento.



Después también aparecen con un crecimiento de 1,9 por tanto la rama de la Administración pública y defensa, educación y salud como la de las actividades inmobiliarias.



En especial, Urdinola resaltó que han visto una mayor demanda en los servicios de salud. “Nos encontramos mayor demanda en los servicios de salud tanto en la red de hospitales públicos como en las IPS privadas”, dijo.

Según el Dane, la economía creció un 3 por ciento en los tres primeros meses del 2023. Foto: istock

Los que menos crecen



Uno de los rubros de menor crecimiento en el primer trimestre del 2023 fue el agro, que solo se expandió un 0,3 por ciento. Sin embargo, la directora del Dane destacó esta cifra como positiva puesto que el campo venía cayendo.



“Es un crecimiento tímido, pero ya positivo, que está explicado en gran parte por la pesca debido a la mayor demanda por Semana Santa y por el cultivo permanente de café”, señaló Urdinola.



Al igual, según Mauricio Hernández-Monsalve, economista de BBVA Research para Colombia, resaltó que los sectores de la agricultura y de la minería volvieron a crecer en términos interanuales, después de dos períodos negativos consecutivos y un resultado negativo para el total de 2022 en el caso del agro y un trimestre con caída en el caso de las minas.



Uno de los sectores que se desaceleraron en el primer trimestre del 2023 fue el del comercio, transporte y alojamiento, que solo aumentó un 0,5 por ciento en conjunto.



Mientras que el subgrupo del transporte y del alojamiento aumentaron un 3,1 y 1,7 por ciento, respectivamente, el del comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas decreció 1,2 por ciento.

Uno de los sectores que se desaceleraron en el primer trimestre del 2023 fue el del comercio, transporte y alojamiento, que solo aumentó un 0,5 por ciento en conjunto. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

“El clúster del comercio solo creció un 0,5 por ciento, muy diferente al 14,7 por ciento del primer trimestre del 2022. Esto genera preocupación porque este sector jalonó la economía durante la reactivación. Comienza a verse ya el impacto de la tributaria, de la inflación, del dólar y de la incertidumbre por las reformas del Gobierno, en especial de la laboral”, sostuvo Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes Fenalco.



Adicionalmente, la industria manufacturera solo creció un 0,7 por ciento en los tres primeros meses del año, frente al 10,4 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior. Dentro de este rubro, lo que más cayó fue la fabricación de productos textiles (-7,1 por ciento) y la transformación de la madera (-5,1 por ciento).

También se desaceleró la rama del suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Esta creció un 1,40 por ciento, en contraste con el 5,2 por ciento del mismo periodo del 2022. La distribución de agua cayó 1,3 por ciento.

El consumo de hogares frena y la inversión cae

Según reportó ayer el Dane, la demanda interna bajó un 0,1 por ciento interanual en el primer trimestre del 2023. Este deterioro estuvo liderado principalmente por la caída de 10,3 por ciento de la formación bruta de capital, en contraste con el aumento de 21 por ciento del mismo periodo del año anterior.



“Este indicador recoge una muy buena parte de la inversión en el sector manufacturero. Hay que prestarle especial atención a esta dinámica que representa el potencial para generar nuevos empleos formales en la economía”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Por su parte, el gasto de los hogares aumentó un 2,9 por ciento frente al dato de 10,6 por ciento del mismo periodo del año anterior. Lo que más aumentó fueron los servicios (6,4 por ciento) y los bienes no durables (1,5 por ciento). Al contrario, las personas ya no están comprando bienes semidurables (-2 por ciento) ni durables (-8,2 por ciento).



El economista principal Scotiabank Colpatria explica que el consumo de los hogares se vio impulsado por los bienes no durables, como son la comida y en general el mercado. Adicional a ello, dijo que las familias optaron por servicios como ir al colegio y tomar transporte.



No obstante, señaló que los bienes durables de la economía, como son los televisores y los automóviles, entre otros, se desaceleraron, inclusive cayeron durante el primer trimestre del presente año.



De otro lado, el gasto de consumo final del gobierno general cayó 0,2 por ciento en el primer trimestre del 2023 frente al 6 por ciento del mismo periodo del año anterior.