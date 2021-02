‘Recuperación de Colombia estaría entre las mejores de América Latina’

Mientras J. P. Morgan cree que el crecimiento del PIB de Colombia este año podría llegar a 6 por ciento, tras el impacto del covid en la economía, Corficolombiana ve un aumento del producto de 5,3 por ciento.



En una actualización de las proyecciones presentada ayer por Corficolombiana, se prevé, además un desempleo de 14,6 por ciento durante el año y una inflación de 2,6 por ciento.



Entre tanto, el informe de la banca de inversión J. P. Morgan divulgado también ayer señala que “la recuperación de Colombia no solamente superó la trayectoria que habíamos visto a comienzos de año sino que también deja al 2021 en un punto de partida aún mejor”.

De esta manera se refieren al resultado del producto interno bruto (PIB) del 2020, conocido el lunes, que “ahora muestra una recuperación más fuerte en el tercer trimestre, con el PIB escalando a un ritmo anualizado de 43,1 por ciento”, y un fuerte cuarto trimestre.



Señalan también que su previsión ahora tiene una protección mayor frente al bache que pueden haber significado las nuevas restricciones en enero. Dado que las restricciones fueron disminuyendo a finales de enero, se espera que el primer trimestre de este año tenga un desempeño económico incluso superior al inicialmente previsto, dice J. P. Morgan, “abriendo la puerta para que el crecimiento colombiano llegue a 6 puntos este año”.

Si bien este nivel no alcanza el de otras economías emergentes en otros continentes, “estaría entre las mejores de América Latina”.



En el informe de Corficolombiana se señala que en un contexto externo favorable, un rebote en construcción, infraestructura y petróleo, así como el plan de vacunación, ayudarían a que el país siga su senda de recuperación.



Por su parte, la banca de inversión estadounidense dice que en el lado de la demanda, la inversión parece tener espacio para una mejor recuperación, ayudada por los términos de intercambio y precios del petróleo. También menciona una mayor demanda, en particular para ciertos sectores de servicios, en la medida en que la vacunación avance y la pandemia retroceda.



De acuerdo con Corficolombiana, teniendo en cuenta la posibilidad de que se tramite la reforma fiscal, es probable que las calificadoras de riesgo no le bajen la nota a Colombia este año.



Según José Ignacio López, director de investigaciones de Corficolombiana, entre las preocupaciones está la recuperación del empleo sin incluir algunos sectores y el aumento de la informalidad. Además, dice que sigue siendo incierto lo que ocurra con las nuevas variantes de la covid-19, la reforma fiscal y la inflación global.

