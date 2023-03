En los últimos meses, las operaciones de las compañías que trabajan en el sector petrolero se han dificultado por la conflictividad social y problemas ambientales y de orden público en los territorios, lo cual ha llevado a que en el último año la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) haya recibido más de 60 solicitudes de terminación de contratos.



El vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH, Andrés Bitar, aseguró que en estos contratos no hubo "ni siquiera una actividad exploratoria" y lo paradójico es que este es el mismo número de nuevos contratos petroleros que se lograron adjudicar durante los cuatro años de gobierno del expresidente Iván Duque.



"Algo como industria estamos haciendo mal si por un lado firmamos en cuatro años 60 contratos, pero en un solo año estamos recibiendo solicitudes determinación de múltiples contratos", aseguró el vicepresidente de la ANH.

Además, aseguró que los problemas de seguridad y conflictividad social no son nuevos, pues han persistido por más de 15 años. Según Bitar, los problemas de orden público se registran porque en Colombia no se han podido cerrar las brechas sociales en las regiones.



"Hasta que nosotros no podamos darles oportunidad de empleabilidad y oportunidades de generar riqueza a las comunidades menos favorecidas en el territorio, vamos a tener conflictividad", agregó.



El vicepresidente de la ANH también fue enfático en asegurar que se trabajará por disminuir la dependencia de Colombia en materia de hidrocarburos, pero al mismo tiempo reconoció que los recursos que aporta este sector serán claves para financiar la transición energética en el país.



"No podemos seguir pensando que los hidrocarburos nos van a salvar por el resto de la vida, tenemos que empezar a pensar en otras fuentes de generación de riqueza y empleabilidad, sin querer decir bajo ninguna circunstancia que el día de mañana vamos a pagar el switch el gas y el petróleo", dijo.



En ese sentido, uno de los propósitos de este Gobierno es promover los más de 300 contratos que hoy están suscritos y garantizar que se van a llevar a buen puerto, ya que, según el viceministro (e) de Energía, Cristián Díaz, por el momento, no se adjudicarán nuevos contratos. Sin embargo, señaló que esto no significa "nunca más nuevos contratos".



“Hay que continuar la exploración porque hay contratos que por diferentes razones no están haciendo actividades de exploración. Lo primero es revisar lo que está y poner a andar todo en la medida de lo posible y lo que ya está andando ver cómo podemos mejorarlo”, agregó el viceministro (e).



Para ello, la ANH tiene disponibles 45.000 millones de pesos anuales para promover estos contratos a través del fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y la Dirección Nacional de Consulta Previa.



Según Bitar, es clave revisar qué se debe hacer para garantizar que las compañías puedan hacer las consultas previas requeridas para contar con las licencias ambientales que les permitan poner en marcha las operaciones. Además de contar con la licencia social, por lo que la ANH se enfocará en que las comunidades puedan entender cómo funciona el sector de los hidrocarburos para poder ejecutar los proyectos.