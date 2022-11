Los cambios tributarios aplicados al sector minero-energético en la reforma tributaria aprobada por el Congreso podrían exponer al gobierno colombiano a una serie de demandas de las compañías estadounidenses.



Así le dijo al medio The Wall Street Journal Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA), quien señaló que las empresas estadounidenses ven estos cambios como un “incumplimiento de contrato” y una “violación del tratado de libre comercio” entre los dos países.



Las empresas son las que más pondrán en esta reforma que busca recaudar 20 billones de pesos para el 2023. Los petroleros y los mineros tendrán que pagar una sobretasa de renta que varía con el precio internacional de los últimos 10 años. En el caso del petróleo sería progresiva de 5, 10 y 15 por ciento y en el del carbón, de 5 o 10 por ciento. Adicional a ello, no van a poder deducir las regalías.



Frente al petróleo, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) aseguró que esta propuesta es excesivamente gravosa y alta, comparada con otros sectores como el financiero y eléctrico.



“Se está pensando en el corto plazo y no en cómo mantener y aprovechar una industria y sus recursos, que son clave para las finanzas públicas, para la financiación de los programas de desarrollo en las regiones y para todos los colombianos”, afirmó Francisco Lloreda, líder del gremio.