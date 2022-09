El expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, reaccionó de forma vehemente a la comparación que hizo el presidente Gustavo Petro, en la asamblea de la ONU, entre la cocaína con el petróleo y el carbón.



El directivo le respondió cinco preguntas de EL TIEMPO sobre el polémica discurso del primer mandatario.

¿Cómo califica la comparación que hizo el Presidente?

Comparar y poner en la misma frase, en el mismo sentido, el petróleo, el carbón y la cocaína es comparar un alucinógeno con una fuente de energía. Eso contrasta con 200 o 300 años de historia, de tecnología, de ciencia y está en contra de la economía y de la lógica. Es un argumento traído de los cabellos y que no es relevante en ningún sentido, salvo político y salvo populista.

¿Se está criminalizando a estas industrias?

Él está tratando mejor a la cocaína que al petróleo. Al petróleo lo quiere acabar y a la cocaína la quiere eternizar.

¿Cómo entenderlo, si el Gobierno sigue subsidiando el diésel?

El contrasentido es que cuando usted subsidia algo, la gente lo consume más. Se está subsidiando más el diésel y la gasolina, para que la gente consuma más de eso.

¿No dizque lo considera un veneno? ¿Entonces para qué lo subsidian? ¿Por qué no subsidian los huevos, las alcachofas o el tomate y por qué sí subsidian la gasolina?

(Siga leyendo: Reforma pensional de Petro es 'pan para hoy, hambre para mañana': Eduardo Lora).

¿Se quiere marchitar rápido a estas industrias sin un reemplazo?

Es que ojalá fuera a esta industria. Es a la economía nacional, porque nosotros dependemos del petróleo para importar computadores, celulares, camiones y tractores.



Cuando usted condena al petróleo, principal fuente de exportación, pues está condenando al país a que no importe. Uno no exporta por gusto; uno exporta para importar. Este señor quiere que uno deje de vender y entonces se va a dejar de comprar.

¿Petro debería no usar esas rentas porque son una ‘plata maldita’?

No veo la lógica en decir que el petróleo se parece a la cocaína ni en que el país debe dejar de producir petróleo. Rusia no quiere, China no quiere, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Noruega, ni Brasil, ni México, ni Argentina, ni Venezuela, y ¿por qué Colombia sí? ¿Vamos a sacrificar a los colombianos porque sí? Eso no me cabe en la cabeza.

Más noticias

Reforma tributaria: hay acuerdo sobre dividendos y ganancias ocasionales

¿Por qué la ministra pide bajar recursos para salud? / Análisis de Ricardo Ávila

‘El Gobierno está obligado a evitar una crisis en el sistema de salud’: Asocajas

ECONOMÍA Y NEGOCIOS