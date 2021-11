Colombia espera ingresos por petróleo hasta por $ 8 billones en el 2022

Los ingresos de la Nación para el 2022, producto de la extracción de petróleo, se estiman en unos 7,5 billones de pesos, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), pero con los actuales precios del crudo, que rondan los 8 dólares por barril en los mercados internacionales, esos ingresos podría incrementarse hasta en 500.000 millones, según cálculos de algunos expertos.



Una parte importante de los ingresos anuales de la Nación proviene de esta industria, y si bien hay consenso en que el país debe avanzar en una transición hacia el uso de energías más limpias, cortar de tajo la contratación de la exploración petrolera, como lo propuso el precandidato presidencial Gustavo Petro en entrevista con EL TIEMPO, generó diversos comentarios acerca de las implicaciones económicas y legales para el país, entre otras, de dicha propuesta.



La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) también tiene unos pronósticos conservadores. Según sus cálculos, a la Nación también le entrarían entre 500.000 millones de pesos y 1 billón de pesos adicionales a lo presupuestado si continúan los actuales precios del petróleo.



Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, dijo a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: "El anuncio de cortar de un día para otro la exploración y exportación de petróleo por parte de @petrogustavo si llega al poder sería el suicidio económico para 20 departamentos del país".



También en su cuenta de esta red social Jorge Robledo criticó al candidato Petro al señalar que: "Al @petrogustavo decir NO a buscar petróleo y que hay reservas hasta 2034, silencia que para ello habría que DEJAR DE EXPORTAR, porque de otra manera las reservas no alcanzan hasta esa fecha. Y antes ha dicho que dejará de exportar

Con ello colapsaría la economía nacional".



Como se recuerda, las ventas externas de petróleo representan cerca del 50 por ciento de la exportaciones que realiza Colombia al mundo.



Para algunos analistas no se puede pasar por alto que el sector petrolero pasa hoy por un buen momento, en gran medida, debido al repunte en el precio del dólar.



Ecopetrol, por ejemplo, obtuvo las mejores utilidades de la última década al cierre del tercer trimestre del 2021. La utilidad neta de la compañía llegó a 3,8 billones de pesos, lo que representó un aumento de 336,7 por ciento frente a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.



En lo acumulado del año, las ganancias llegaron a 10,6 billones de pesos. Esto representa 6,3 veces las generadas en todo el 2020.



En desarrollo...