Aunque en el país hay conciencia de que se debe avanzar hacia un esquema energético más limpio, que sustituya el uso de los combustibles contaminantes, como ocurre en la actualidad, a buena parte de los sectores de la economía le preocupa cómo se hará esa transición y cuánto tiempo tomará. Frente a esto, uno de los mayores interrogantes es de dónde saldrán los recursos para reemplazar los que hoy en día aporta a la economía colombiana la industria de hidrocarburos, que se estiman en 10 por ciento del producto interno bruto (PIB).



“La industria de hidrocarburos es fundamental para la estabilidad económica del país, la financiación nacional”, advierten en la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), tras señalar que cerca del 40 por ciento de las exportaciones dependen de este sector, 20 por ciento de los ingresos fiscales de la Nación y el 76 por ciento de las regalías.



La apuesta del Gobierno Nacional para sustituir esos ingresos, como lo ha manifestado reiteradas oportunidades, es el turismo y las energías limpias.



“Dada la belleza y la potencialidad que tiene el país en generación de energías limpias, Colombia podría perfectamente, en un corto plazo, en una transición, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil que, precisamente, es de la cual hemos dependido”, señaló el presidente Gustavo Petro.



El problema para algunos expertos es que Petro quiere que este cambio se materialice en el corto plazo y, de momento, hay una gran distancia entre los dólares que llegan a Colombia por concepto del turismo y los que deja el petróleo.



Mientras que las divisas generadas por viajes y transporte aéreo le dejaron al país 5.263 millones de dólares al cierre de septiembre del 2022, por las exportaciones de petróleo y sus derivados se alcanzaron los 15.081 millones de dólares, es decir, les separan más de 9.800 millones de dólares.



Significa que Colombia necesitaría triplicar sus ingresos por turismo para reemplazar aquellos que son generados por el petróleo. Además, en términos del producto interno bruto, mientras que los hidrocarburos representan cerca del 5 por ciento, el turismo está en el 1,5 por ciento.

La apuesta del Gobierno Nacional para sustituir esos ingresos, como lo ha manifestado reiteradas oportunidades, es el turismo. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Esto no obstante la notable recuperación que ha tenido el turismo y que según estimaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le aportaría al PIB del 2022 unos 45 billones de pesos.



Por su parte, cálculos de la ACP indican que dados los altos precios del crudo el aporte de las empresas del sector a la Nación en 2022 sumarían 58 billones, representados en regalías, derechos económicos, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, entre otros.

Grandes retos



Paula Cortés Calle, presidenta de Anato. Foto: Anato

Paula Cortés, presidenta de Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), le dijo a EL TIEMPO que este propósito se podría lograr, pero no en un corto sino en un largo plazo. “Debemos seguir trabajando de la mano y, a largo plazo, llegar a ser el primer renglón de la economía del país. Llegar a tener más de 15 millones de turistas no solo sería una labor de este gobierno, sino también de los próximos, los cuales tendrían que trabajar en línea para este propósito”, señaló.



Según cifras de Migración Colombia, entre enero y noviembre ingresaron al país más de 4 millones de visitantes extranjeros no residentes, lo que representa un crecimiento de más del doble (129,1 por ciento) frente al mismo periodo del año anterior. Y la meta es que cierre el 2022 en 4,6 millones de turistas.

El turismo es el segundo generador de divisas en el país, pero falta mucho para lograr ser ese gran generador FACEBOOK

José Duarte, presidente de Cotelco, gremio de los hoteleros, señala, por su parte, que Colombia tiene un enorme potencial para seguir atrayendo inversión al sector turístico, y esta debería seguirse garantizando en un marco jurídico estable, independiente de su origen, al tiempo que el Gobierno tiene las posibilidades de seguir apalancando más inversión, buscando impactar el desarrollo del sector en todo el país.

Bahía del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos de Colombia. Foto: Andrés Hurtado García. Archivo EL TIEMPO

“Que el turismo se esté planteando como una fuente de sustitución de una gran capacidad de generación de divisas como lo es el sector de hidrocarburos, pues es un tema que debe verse a la luz de las políticas e iniciativas para lograr ese propósito. El turismo es el segundo generador de divisas en el país, pero falta mucho para lograr ser ese gran generador”, precisó el vocero de los hoteleros.



Así las cosas, los retos para que el turismo se convierta en el nuevo ‘petróleo’ son grandes. Según la presidenta de Anato, se requiere una importante inversión en infraestructura aeroportuaria y vial, más capacitación de los empresarios y las comunidades, ampliación de la conectividad aérea del país, entre otros.



Además, menciona que debería contemplarse la implementación de un Ministerio de Turismo que esté por encima de entidades adscritas al Ministerio de Comercio y que genere los lineamientos de ejecución de estas.

“La transversalidad de la industria turística y al mismo tiempo su relevancia en la economía lo requiere. De esta manera, a largo plazo sería posible”, sostuvo Cortés.

De momento, el país sigue preparándose para atender ese mayor turismo. De acuerdo con el ministro de Comercio, Germán Umaña, la conectividad aérea ha sido uno de los principales ejes para la promoción internacional.

Los avances

A noviembre del año pasado, eran 29 aerolíneas las que conectaban 11 destinos en Colombia con 27 países del mundo y 45 ciudades internacionales. Con ello, se alcanzó a tener más de 1.200 frecuencias semanales hacia el territorio nacional y 216.000 sillas semanales.



Adicional a ello, por su importancia para el desarrollo de las regiones, tanto el Ministerio de Comercio como ProColombia se han venido enfocando en promover la descentralización de la conectividad internacional, para sumar cada vez más ciudades dentro de la oferta de frecuencias para los visitantes.



Y si bien esos avances son y seguirán siendo importantes para desarrollar el propósito del Gobierno, las voces de alerta para que esa transición se haga de manera paulatina y organizada se mantienen.

Durante 2022, se alcanzó a tener más de 1.200 frecuencias semanales hacia el territorio nacional y 216.000 sillas semanales. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“La transición energética es una realidad y una necesidad. Pero debe hacerse de manera ordenada y justa, garantizando que se cuente con los recursos que se dejarían de percibir por los sectores minero-energéticos”, comentó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia).



Señaló también que no se puede hablar de asfixiar una industria sin tener claro cómo se suplen sus recursos, por lo que “hay que ser claros y evitar generar incertidumbre, especialmente en un año tan desafiante en materia económica como lo es el 2023”.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Frente al tema, Francisco Lloreda, presidente de la ACP, insistió en que “diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria”. Agregó que el desarrollo de sectores como el turismo tiene gran potencial, pero tomará tiempo. “Se necesita una triple transición: energética, fiscal y de regalías, y productiva”, concluyó.

