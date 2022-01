Las cotizaciones del petróleo alcanzaron el miércoles un nuevo máximo en más de siete años, gracias a la persistente crisis en la frontera de Ucrania y a algunos indicadores preocupantes en el informe de reservas de Estados Unidos.



El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo ganó 1,99 por ciento para terminar en 89,96 dólares. Más temprano superó los 90 dólares por primera vez desde octubre de 2014, y alcanzó los 90,47 dólares.



El barril de West Texas Intermediate (WTI) para marzo, en tanto, ganó 2,04 por ciento a 87,35 dólares, aunque llegó a 87,95 dólares durante la jornada. "El mercado integra el riesgo de nuevos episodios geopolíticos en la frontera ruso ucraniana", sostuvo en una nota Bart Melek, responsable de estrategia de materias primas de TD Securities.



En una carta entregada a Rusia el miércoles, Estados Unidos rechazó descartar una adhesión de Ucrania a la OTAN, principal exigencia rusa para llegar a una solución de la crisis. Una reunión de negociadores rusos, ucranianos, franceses y alemanes el miércoles en París no tuvo avances concretos.



El informe de reservas en Estados Unidos tampoco tranquilizó al mercado. Las reservas comerciales de petróleo crudo en Estados Unidos aumentaron mucho más de lo previsto la semana pasada, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA).



En la semana que terminó el 21 de enero, las reservas de crudo subieron 2,4 millones de barriles (mb), más del doble de lo que esperaban los analistas que preveían un incremento de un millón de barriles, para colocarse en 416,2 mb. Pero "si no tuviéramos las reservas estratégicas, esto tendría peor aspecto", comentó Bill O'Grady, de Confluence Investment Management.



Las reservas estratégicas bajaron 1,2 mb en la semana que terminó el 21 de enero. El "otro factor" que hizo reaccionar a los operadores, "es que la producción está en baja", destacó Bill O'Grady. El volumen pasó de 11,7 millones de barriles diarios (mbd) por día a 11,6 mbd, muy lejos de su nivel de 13 mbd anterior a la pandemia.



"Estamos en un mundo extraño en el que los precios suben pero no hacen subir la producción", resumió O'Grady. "Por lo tanto la única forma en la que vamos a equilibrar los mercados, es reduciendo el consumo".



