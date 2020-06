Cumbre de Opep decide prolongar recorte de  producción de petróleo

La alianza OPEP, responsable de cerca del 60 % de la producción mundial de crudo, acordó este sábado extender por un mes más, hasta el 31 de julio, el recorte de sus suministros, por un total de 9,7 millones de barriles diarios (mbd), que vence a fin de mes.

Así lo aseguró el ministro iraní de Petróleo, Biyan Zanganeh, tras finalizar una teleconferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), previa a la reunión telemática de la OPEP+, con Rusia, México y otros productores independientes. "Se decidió que se extienda un mes más el limite de 9,7 millones, en julio", dijo Zanganeh en un vídeo publicado en Twitter y en la web de Shana, la agencia oficial del ministerio de Petróleo iraní.



Añadió que además, Irak y otros países que no han cumplido hasta ahora al cien por cien con su parte en el compromiso de reducir su bombeo en un 23 % en mayo y junio, compensarán hasta septiembre retirando del mercado los barriles que han estado bombeando por encima de la cuota establecida.



"Los acuerdos se habían hecho según lo que se había dicho y previsto antes, más estaba el tema de Irak y algunos otros países que no habían cumplido bien. Se quedó en que ellos, lo que no habían reducido, lo reducirán en los próximos meses", declaró el ministro.



El recorte de 9,7 mbd incluye también a los países aliados, que deberán sancionar la prolongación de la validez del acuerdo en las próximas horas, en una segunda teleconferencia abierta en pocos minutos. Zanganeh dio por seguro que la decisión será aprobada por la totalidad de las 23 naciones.



"La primera etapa de reducción de extracciones acordada para mayo y junio de 2020 se prolonga un mes más, hasta fines de julio", reza la declaración final de la reunión telemática de la OPEP, según la agencia rusa, que accedió al borrador del documento. Se decidió también que el comité ministerial de supervisión de la OPEP+ se reunirá una vez al mes hasta fin de año para verificar el nivel de cumplimiento del acuerdo pactado en abril.



El mayor recorte de la oferta de "oro negro" en la historia de la industria petrolífera entró en vigor el 1 de mayo según un pacto para mantener vigente limitados los suministros durante dos años.



El plan inicial prevé si dos moderados aumentos: el primero, de 2 mbd, iba a entrar en vigor el próximo 1 de julio, pues el compromiso de rebajar el bombeo iba a aliviarse de 9,7 a 7,7 mbd en la segunda mitad del año.



El segundo entraría en vigor el 1 de enero de 2021, cuando el recorte se limita a 5,8 mbd hasta el 30 de abril de 2022. Con la decisión de hoy, la rebaja a 7,7 mbd entrará en vigor el 1 de agosto y se mantendrá hasta fin de año.



