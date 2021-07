Petróleo: Emiratos Árabes dice que aún no hay acuerdo en Opep+

El Ministerio de Energía de Emiratos Árabes Unidos afirmó este miércoles que todavía no han llegado a un entendimiento con Arabia Saudí para desbloquear un acuerdo sobre la producción de crudo en el seno de la alianza Opep+ , que reúne a los países exportadores de crudo y a sus aliados, y precisó que continúan las negociaciones.



"Aún se están llevando a cabo negociaciones constructivas entre las partes responsables y no se ha llegado a un acuerdo con la organización", dijo ese ministerio en un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias WAM.



El ministerio de Emiratos Árabes Unidos (EAU) no ha aportado más detalles sobre las conversaciones que está teniendo con Arabia Saudí, con quien se enfrenta desde hace más de una semana por el bombeo de crudo.



La alianza Opep+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aún no ha podido acordar cuánto petróleo suministrará en los próximos meses.



Según varias fuentes, el bloqueo se debió a que EAU exigió que se elevara la base de cálculo para fijar su cuota nacional de producción, reflejando su mayor capacidad de extraer crudo, algo que no fue aceptado por los demás socios.

Eso impidió un acuerdo preliminar que habían alcanzado Arabia Saudí y Rusia para incrementar la producción conjunta del grupo en 0,4 millones de barriles diarios cada mes a partir de agosto.



Emiratos se ha mantenido hasta ahora firme en su rechazo a la prolongación del acuerdo si no se aumenta la base de cálculo de su cuota nacional, de forma que pueda extraer 700.000 barriles diarios adicionales.



El ministro de Energía emiratí, Suhail al Mazrouei, llegó a considerar el pasado 4 de julio la cuota de producción de crudo asignada a su país como "injusta".



El martes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió de que la recuperación económica podría verse frenada si no se logra un acuerdo en la alianza

Opep+ que desbloquee la situación y permita aumentar la producción de petróleo para que los precios dejen de subir.



A menos que haya un compromiso, las cuotas de producción se quedarán al nivel de julio y eso hace temer a la AIE que continúe la escalada de precios de las últimas semanas.



Preliminarmente se dijo que Emiratos Árabes Unidos llegaron a un acuerdo para resolver sus diferencias con la Opep+, otorgando al Estado del golfo Pérsico una cuota de producción mas alta, dijo un delegado.



La propuesta tendría que ser aprobada por todos los miembros de la Opep+ antes de poder entrar en vigor, y el delegado, que pidió no ser identificado debido a que se trata de información de carácter privado, señaló que pronto se fijará una nueva fecha para una reunión.

* Con información de agencias.

