El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 7 por ciento y se situó sobre los 100,28 dólares el barril, después de que la Casa Blanca anunciara la mayor liberación de crudo de sus reservas estratégicas hasta la fecha. Según datos, al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo restaron 7,54 dólares con respecto al cierre anterior.



A su vez, el barril de crudo Brent, principal referencia para Colombia, para entrega en mayo terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en 107,42 dólares, 5,23 por ciento menos que al finalizar la sesión anterior, tras los anuncios del presidente Joe Biden de liberar parte de sus reservas en los próximos meses.



Pese a esas caídas el valor del barril de petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares, lo que en alguna medida continúa favoreciendo en alguna medida las finanzas del país, toda vez mejorará sus ingresos por sus ventas de crudo al exterior.



Sin embargo, analistas del Grupo Bancolombia consideran que esos altos precios del crudo no representan una bonanza para Colombia, debido a que el país no puede catalogarse como una nación petrolera, pues su participación en el mercado ha venido disminuyendo al igual que los excedentes disponibles para vender.



Un análisis de la entidad financiera indica que Colombia ha sido una de las economías emergentes con mejor desempeño en los mercados financieros y el factor que explica ese desempeño favorable es el precio del petróleo, que durante esta crisis acumula un incremento cercano al 24 por ciento, lo que para cualquier país petrolero, representan una situación de bonanza.



Sin embargo, dicen que: "Colombia no puede catalogarse, en sentido estricto, como un país petrolero, segundo, el peso de Colombia en el mercado mundial de crudo ha venido disminuyendo en los últimos años y tercero pese a que el crudo sigue siendo el producto de exportación más representativo en nuestro país, los excedentes disponibles para vender al resto del mundo también han menguado", señalan los analistas.



