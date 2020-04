Agencia de energía pronostica caída histórica de demanda de petróleo 

Mientras el precio del petróleo de referencia WTI se desploma a niveles que no se tenían desde el 2002: 19,6 dólares por barril, la Agencia internacional de Energía (AIE) pronosticó este miércoles una caída histórica de la demanda de petróleo en 2020, de -9,3 millones de barriles por día (mbd), debido a la parálisis económica mundial generada por la pandemia de covid-19.

Esta caída "histórica" hará que el consumo mundial vuelva a su nivel de 2012, hasta los 90,6 mbd, según los cálculos de la agencia con sede en París.



Sólo en abril, la agencia predice una caída de la demanda de 29 millones de barriles por día en comparación con 2019, unas cifras inéditas en un cuarto de siglo.



El consumo debería disminuir otros 26 mbd interanuales en mayo, y 15 mbd en junio. La agencia prevé una recuperación en el segundo semestre del año, gracias a las medidas adoptadas para frenar la pandemia y apoyar la economía, pero el retorno a una demanda normal será "progresiva".



En diciembre se prevé que el consumo siga siendo en promedio 2,7 mbd inferior a las cifras de 2019. "La economía mundial sufre una presión de un nivel desconocido desde la Gran Depresión de los años 30", apuntó la AIE. Ante el desplome de los precios del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus principales socios, reunidos en la Opep+, acordaron el domingo una reducción de 9,7 mbd en mayo y junio, mientras que los países del G20 prometieron una mayor cooperación.



Estas medidas "no reequilibrarán el mercado inmediatamente", pero son "un sólido primer paso", que la AIE acogió favorablemente. Como resultado del acuerdo Opep+, se espera que la producción mundial de crudo se reduzca en 12 millones de barriles al día en mayo, una caída récord, según las estimaciones de la AIE. Esto ayudará a limitar un poco el exceso de oferta.



Entre tanto, el precio del petróleo de la referencia estadounidense WTI cayó a su nivel más bajo desde 2002 en un mercado que duda de que el nuevo recorte en la producción acordado por la OPEP logre paliar el hundimiento de la demanda. Hacia las 09h20 GMT, el barril estadounidense de WTI para entrega en mayo perdía un 2,34% con respecto al martes al cierre y se situaba en 19,66 dólares tras haber llegado a los 19,20 dólares.



El barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio valía 28,38 dólares en Londres, en baja de 4,12 %. Los principales actores del mercado no parecían muy convencidos del acuerdo logrado el domingo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus asociados, reunidos en la OPEP+, que decidieron reducir la producción diaria en 9,7 millones de barriles en mayo y junio con el fin de reequilibrar el mercado y apuntalar los precios del crudo en plena pandemia del coronavirus. Este acuerdo "no basta a corto plazo para reequilibrar el mercado", dijo Neil Wilson, de Markets.com.



AFP