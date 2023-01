Francisco Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) habló del anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), de no suscribir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia y sus efectos en el país.



¿Qué tanto aporta la industria al PIB, en regalías y exportaciones para la economía?

El país depende de los combustibles derivados del petróleo y el gas en un 99 por ciento. Sin transición en el parque automotor no hay transición energética. Es necesario darle prioridad.



La industria de hidrocarburos es fundamental para la estabilidad económica del país, la financiación nacional y la de los departamentos y municipios, pues cerca del 40 por ciento de las exportaciones dependen de este sector, el 20 por ciento de los ingresos fiscales de la Nación y, del total, es el 87 por ciento de las regalías.



Además, en el PIB es el 5 por ciento. Aparte de la seguridad y soberanía energética de Colombia.

¿Qué pierde el país al no hacer la renovación ahora?

Yo espero que lo que ha dicho la ministra de Minas, Irene Vélez, no sea una decisión definitiva del Gobierno, porque no es necesario que Colombia le apunte a marchitar la industria del petróleo y gas y además no es necesario detener la dinámica exploratoria del país.



La última vez que esto ocurrió en medio de una crisis de precios entre 2014 y 2015, Colombia pasó de producir un millón de barriles a 750.000, y los campos tienen un declive natural y si no se van reemplazando esa factura va a pasar en algún punto. Es necesario sembrar petróleo y gas para seguir cosechándolo, y no es incompatible con un proceso de transición energética responsable.

¿Esta decisión afecta la producción del país?



Sin duda alguna, el impacto tal vez no será inmediato gracias a las reservas probadas, que están a 8 años, y esto es un proceso gradual, en 10 será muy tarde y pagaremos los platos rotos.

¿Esta decisión puede llevar a la salida de las empresas del país?

Este es un mercado competido a nivel global, las empresas harán sus análisis de costo-beneficio. Nosotros no creemos que hay que llegar allá. Durante varios años, el perfil de las empresa petroleras ha variado y hay diversas decisiones. Algunas piensan en hacerlas al corto y mediano plazo, pero hay que eliminar las incertidumbres.

