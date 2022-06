Mantener o no la actual política energética colombiana, todavía dependiente del petróleo y con una incipiente transición hacia las energías limpias, ha sido uno de los puntos más discutidos a lo largo de la campaña electoral.



Ya en la recta final, las cosas no son muy diferentes. Los dos candidatos que se disputarán la segunda vuelta de las elecciones han mostrado sus posturas frente a este tema, incluso, las han ido precisando por el camino.



Mientras que Gustavo Petro habla de que no otorgará nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, Rodolfo Hernández dice que monitorearía el uso de los recursos de Ecopetrol y, después de su victoria en primera vuelta, dijo que no estaba de acuerdo con el fracking.



Ante la posibilidad de alejarse del petróleo, desde la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) publicaron un estudio en el que proyectan que si la exploración y la producción de petróleo y gas se frena, Colombia dejaría de recibir unos 18 billones de pesos entre el 2022 y el 2026 por concepto de aportes fiscales y regalías.



Igualmente, el ministro de Energía y Minas de Colombia, Diego Mesa, ha mostrado su preocupación porque sin nuevas reservas habría que importar no solo petróleo para la gasolina o el diésel sino también gas natural para el consumo de los hogares, lo que llevaría finalmente a un aumento significativo del precio.



Por el momento, el año pasado Colombia logró un repunte en sus reservas probadas de petróleo y gas y, según los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la autosuficiencia en crudo subió a 7,6 años y la de gas a 8 años.



Estas son algunas de las propuestas que plantean los candidatos y el correspondiente análisis de los expertos:

Las propuestas de Petro:

En particular, en su programa de gobierno Petro habla de que Colombia debe transitar de una matriz energética primaria, predominantemente fósil, dependiente económicamente del carbón y del petróleo, hacia una más diversificada y que esté basada en las potencialidades de las energías renovables.



Para ello, el candidato del Pacto Histórico dice que la economía se moverá cada vez más hacia la energía proveniente del sol, el agua y el viento y que no otorgará nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.



“Dejaremos de lado progresivamente la dependencia del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras y economías ilegales, así como de los modelos de producción agropecuaria que destruyen la naturaleza y reproducen la pobreza”, señala su programa de gobierno.



Hay que recordar que el Gobierno ya está enfocado en esa tarea y que el objetivo es que las energías renovables representen entre el 15 y el 16 por ciento de la matriz energética para finales del 2023. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía socializó hace unos días la hoja de ruta para desarrollar proyectos como el de la energía eólica costa afuera.

¿Frenar de golpe la exploración?

En una entrevista concedida a este medio a finales de noviembre Petro afirmó que la primera decisión que tomaría si llegara a la presidencia sería “el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia”. “Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista”, recalcó.



Tras estas declaraciones, recibió fuertes críticas. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien también fue aspirante presidencial, calificó la propuesta como un “suicidio económico para 20 departamentos del país”. O el candidato conservador, David Barguil, dijo que “¡Ni Hugo Chávez se atrevió a tanto! Necesitamos esos recursos para luchar contra la pobreza. Cualquier otra decisión es inmoral”.



No obstante, más adelante Petro precisó que no frenaría la exploración de golpe, sino que lo que haría sería dejar de otorgar nuevas licencias. De este modo, se entiende que conservaría los contratos vigentes pero a futuro no firmaría más, lo que para los expertos genera un gran reto para el país.



"No he hablado de frenar la producción de petróleo, lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración, lo cual nos da 12 años, tiempo que la ciencia determina para la transición hacia una economía descarbonizada y con matriz energética limpia", explicó hace unos días.



También Álvaro Pardo, integrante de su equipo programático, matizó que la explotación petrolera se irá reduciendo hasta un nivel de un mínimo esencial. "Nunca hemos dicho que llegaremos a cero hidrocarburos”, declaró.

¿Es viable la propuesta de Petro?

Juan Carlos Vélez, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) le dijo a EL TIEMPO que su idea va por el camino equivocado porque el consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo va a continuar en el tiempo.

“Hay que seguir explorando porque la transición no se va a dar tan rápida. Hay algunos combustibles que están apareciendo, pero todavía estamos lejos", dice Juan Carlos Vélez, de Fendipetróleo FACEBOOK

“Hay que seguir explorando, hay que seguir produciendo porque la transición energética no se va a dar tan rápido. Hay algunos combustibles que están apareciendo como es el GLP, el gas natural vehicular o el hidrógeno verde, pero todavía estamos lejos. Y suspender la producción implicará que más adelante el país tenga que importar mucha más gasolina y más diésel a precios internacionales”, señaló.



En el mismo sentido, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), cuerpo técnico consultivo del Gobierno Nacional en temas de hidrocarburos, indicó que la propuesta de Petro tiene un enfoque social y pensando en una transición energética, lo cual está muy bien. Sin embargo, encuentran muchos vacíos porque “no hay un sustento matemático” de cómo va a conseguir los recursos y “no tiene fundamentos reales” para definir los tiempos.



Debido a ello, la asociación se pregunta cómo haría entonces Petro para reemplazar los miles de productos de uso cotidiano derivados del petróleo y gas o cómo podría suplir los recursos que el sector de hidrocarburos aporta en billones de regalías año a año para la Nación.



“El petróleo y sus derivados representan entre 40 y 50 por ciento de lo que Colombia exporta al mundo. El sector de hidrocarburos es el mayor contribuyente a las cuentas corrientes del Estado. Entonces, la propuesta de este candidato puede sonar muy llamativa para algunos, pero en realidad no hay una justificación técnica, ni económica, que pueda sustentarla”, expresó a EL TIEMPO Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de Acipet.

Acción de tutela contra Petro

Paralelo a ello, hace unas semanas Acipet interpuso una acción de tutela en contra del candidato por su presunta vulneración de los derechos a los profesionales de la ingeniería de petróleos.



Esto porque el aspirante presidencial manifestó en una de las ocasiones que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y carbón implican la ejecución de graves delitos contra la vida de comunidades y niños, y generan narcotráfico.



“¿Qué exportamos nosotros? Carbón, petróleo y cocaína. Los tres producen violencia, no solo la cocaína. Para sacar petróleo matan comunidades, para sacar carbón dejan morir miles de niños sin agua, y para sacar cocaína es a plomo limpio”, dijo el candidato en su momento durante la campaña.



Estas son las propuestas puntuales que aparecen en su programa:

- Emprenderá un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón: En su gobierno dice que prohibirá la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales y que se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de los yacimientos costa afuera. Igualmente, dice que no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto.



- Dice que Ecopetrol tendrá un rol protagonista en la transición: permanecerá como patrimonio de los colombianos para garantizar los combustibles que el país requiere por los próximos 15 años, hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, apoyar integralmente la investigación, ciencia y desarrollo de tecnologías para la transición hacia energías limpias y contribuirá con impuestos, regalías y dividendos al Estado. Además, creará el Instituto Nacional de Energías Limpias.



En este punto, hay que resaltar que precisamente en busca de esa transición energética y camino hacia la descarbonización Ecopetrol adquirió hace unos meses el 51,4 por ciento de las acciones de Interconexión Eléctrica (ISA). Además, la estatal inició su primer proyecto piloto de hidrógeno verde ubicado en la Refinería de Cartagena y para continuar con su apuesta de invertir 140 millones de dólares al año hasta 2040 en su Plan Estratégico de Hidrógeno se alió con seis compañías extranjeras: Eren y EDF de Francia, Siemens Energy de Alemania, H2B2 de España, Empati de Reino Unido y Mitsui de Japón.



“Seguimos avanzando en el desarrollo del plan para la producción de hidrógeno de bajo carbono que busca diversificar el portafolio y descarbonizar nuestras operaciones. Actualmente, tenemos en marcha 18 oportunidades y estudios para lograrlo, y estas alianzas con empresas especializadas robustecerán nuestro plan para lograr los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra estrategia 2040 Energía que Transforma”, dijo hace unos días el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.

- Dice que buscará acelerar la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica y solar. Por ejemplo, priorizará la producción de energía solar en la Guajira, en propiedad mixta con las comunidades wayúus, los trabajadores de la minería del carbón y los municipios productores.

Otras propuestas:



- Revisará las condiciones de riesgo de las centrales hidroeléctricas existentes para proteger y reparar a las comunidades afectadas, atender los impactos sobre los ecosistemas naturales y recuperar gradual del ciclo hidrológico. Además, advierte que no se construirán más hidroeléctricas de embalse.

Promoverá dentro de la agenda de la política internacional de Colombia un gran frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica FACEBOOK

- Buscará reemplazar el parque automotor público e incentivar el uso de vehículos eléctricos y las estaciones de recarga. Además, creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctricas.



- Promoverá dentro de la agenda de la política internacional de Colombia un gran frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica y revitalizarla como el gran pulmón de la humanidad.



- Acentuará los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso. Exigirá a las empresas mineras responsables de los pasivos ambientales la rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas.

Las propuestas de Hernández:

Hernández piensa que Colombia es una gran reserva inexplotada, o al contrario, mal explotada de recursos minero-energéticos. Sin embargo, dada la situación medioambiental que atraviesa el mundo, dice que considerar solo vivir de la explotación de petróleo, carbón y gas como fuente principal de ingresos no es la mejor de las alternativas. Por ello, habla de alcanzar un equilibrio en la explotación que cuide el medio ambiente, genere desarrollo social y sirva para planificar una transición hacia la producción de otras formas de energía limpia y mejores prácticas.



“Es necesario cuidar que las formas de explotación mineras artesanales no atenten contra el medio ambiente, ni se conviertan en un ejercicio criminal que pueda constituir nuevos focos de violencia y precarización laboral. Desde esta perspectiva, se hace imperioso controlar técnicamente la explotación de estos recursos y ejercer vigilancia y control tanto en la producción como en la declaración del material extraído”, se puede leer en su programa de gobierno.

“El candidato propone construir sobre lo ya construido, trabajar en la transición energética buscar un equilibrio con el medio ambiente, generar confianza en el sector minero energético", dice Acipet FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Acipet, las propuestas de Hernández se acercan un poco más a la realidad pues aceptan que el sector de hidrocarburos es muy importante para la economía colombiana.



“El candidato propone construir sobre lo ya construido, trabajar en la transición energética buscar un equilibrio con el medio ambiente, generar confianza en el sector minero energético, reforzar la confiabilidad energética, mejorar lo que se debe cambiar y transformar lo que puede mejorar, como también ejercer más control técnico sobre la explotación, la producción y el material extraído”, resaltó Acosta.



Aunque no se expresa en detalle en su programa de Gobierno, esta semana aseguró que su posición está en contra del fracking y del uso del glifosato debido a las consecuencias que tiene en la salud y el medio ambiente.



Para el presidente de Fendipetróleo, la crisis energética en el mundo es tal que prácticamente todos los países están teniendo que acudir al fracking. “El petróleo a 115 dólares el barril obliga a que muchos países tengan que acudir al fracking siempre y cuando se haga observando todas las normas de tipo ambiental y evitando que esto genere contaminación al ambiente”, dijo. Aun así, afirmó que la propuesta de Hernández de seguir con la transición energética al tiempo que se sigue explorando es lógica mientras no se resuelva la problemática energética.

Estas son las propuestas puntuales que aparecen en su programa:

_ Invertir en esfuerzos para la producción de energías alternativas ante la inminencia de la falta de petróleo y gas en la próxima década, si se toman solo las cifras de reservas probadas, que es lo más sensato.



_ Exigir y monitorear permanentemente la eficiencia en el uso de los recursos de Ecopetrol, en especial, las decisiones presupuestales. Se le dará prioridad a la inversión en exploración por encima de los gastos de nómina.



_Implementar un análisis de costos de producción. No se tolerará grado alguno de desfalco o robo en las instituciones nacionales de este renglón tan importante de nuestra economía. No permitiremos nuevos escándalos como el de Reficar.



_ A través de una reforma legal, crear una ventanilla única en materia de competencias mineras, de hidrocarburos y ambientales, que unifique las competencias en una sola autoridad, a fin de garantizar que los trámites mineros y ambientales se resuelvan de manera coordinada, ágil y eficiente.



_ Diversificar la matriz de generación para reforzar la seguridad energética y hacer más competitivas las tarifas finales del consumidor.



_ Reformar el Sistema General de Regalías para que las regiones reciban más recursos, así como garantizar una inversión eficiente y transparente de los mismos.



_ Redefinir la política energética de mediano y largo plazo, en la que se diseñe el marco regulatorio y los mecanismos de expansión de fuentes no renovables de energía.