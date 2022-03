La propuesta de un tren “elevado y moderno” como la calificó el precandidato presidencial Gustavo Petro, para conectar el puerto de Buenaventura con el de Barranquilla y otras terminales del Caribe, recibió una dura crítica del sector de la infraestructura.



La idea, que surgió en el cierre de campaña política, fue calificada como errática por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), ya que el precandidato primero habló de una línea entre Bogotá y Barranquilla y luego soltó la nueva propuesta polémica.



Pero más allá de los bandazos entre una y otra, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, explicó que, además de ser errática, la idea de un tren elevado eléctrico, que tendría cerca de 1.300 kilómetros, tiene varios errores de fondo.



En primer lugar, explica el dirigente gremial, no es claro si es un tren de carga, de pasajeros o mixto, para dimensionarlo. En segundo lugar, si bien técnicamente una infraestructura de este tipo se puede hacer desde la ingeniería, la pregunta de fondo es si hay un estudio de demanda que diga cuál es la carga que se va a movilizar por allí.

Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo/ CEET

“No hay un estudio que sustente desde la perspectiva técnica y financiera cómo recuperaría la inversión el privado, si es que este proyecto es realizado a través de un esquema de participación privada”, aseguró. Es decir, para viabilizar cualquier proyecto, sobre todo de una magnitud tan grande, si un inversionista piensa en invertir, lo primero que revisa es si hay demanda, y ese estudio no existe.



Además, desde el punto de vista técnico y financiero hay un interrogante muy grande porque, cuando se plantea la construcción de un ferrocarril entre Buenaventura y Barranquilla, que son más de 1.200 kilómetros, lo primero que se revisa es cómo se va a financiar y cómo se recupera la inversión, y ese estudio tampoco está hecho.



Costaría 70 % del PIB

En tercer lugar, Caicedo cita que en el 2015, cuando se estructuró el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que incluye carretera, ferrocarril y río, no se planteó la opción de un ferrocarril entre Buenaventura y Barranquilla. Pero más allá de eso, el mismo plan intermodal dice que cada kilómetro de ferrocarril en Colombia vale 500.000 millones de pesos.



Es decir, el tren eléctrico, elevado y moderno del que habla el precandidato costaría de 650 a 700 billones de pesos. Por ello, Caicedo cuestiona cuál es el privado dispuesto a invertir 700 billones de pesos en un proyecto que no está sustentado en un estudio de demanda de carga, y del que no se tiene ni idea cómo se recupera la inversión.



Además, invertir una cifra tan grande, equivalente al presupuesto general de Colombia de dos años o casi al 70 por ciento de lo que produce la economía en un año, o frente a los 100 billones de pesos de los dos programas de vías 4G y 5G, los más ambiciosos que ha hecho el país, equivaldría a renunciar a cualquier otra obra en lo que resta del siglo XXI.



Lo anterior porque el presupuesto anual de inversión en infraestructura en Colombia se ubica entre 10 y 11 billones de pesos. En cuarto lugar, la CCI señala que tampoco es claro si la idea de Petro es para un ferrocarril bordeando la costa, y en caso de ser así, existe un imposible ambiental y social por tener que atravesar la región del Darién.



“Hace varios años, el expresidente Ernesto Samper sugirió una línea férrea para hacer un canal seco entre el Pacífico y el Atlántico, que quedó en nada porque en toda esa zona del Chocó y del Darién hay reservas naturales, cuerpos de agua, parques naturales, territorios de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas. Es decir, social y ambientalmente también es un imposible”, dijo.



Y en quinto lugar, para el gremio de la infraestructura no es pertinente hablar de la posibilidad de conectar a Buenaventura con Barranquilla, cuando en el mundo entero el flete marítimo es más barato que el flete férreo.



Pero además, Caicedo recalca que sorprende que mientras se propone algo inviable “se le olvide al doctor Petro hacer mención de algo que sí requiere el país, que es conectar la altillanura con Buenaventura, proyecto que sí está en el Plan Maestro de Transporte Intermodal”.

Preocupación por metro de Bogotá

El anuncio de Gustavo Petro, de revisar el metro de Bogotá si llega a la Presidencia, también es para la CCI motivo de preocupación, ya que crea inseguridad jurídica y es algo que no pasa ni en la China comunista.



Según Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, el Consejo Nacional de Política Fiscal dio aval para un metro elevado, sobre el que ya se han hecho inversiones cuantiosas que se perderían, al tiempo que el subterráneo hubiese requerido mayores inversiones en bombeo de aguas lluvias o mayor consumo de energía.



Y explica que los diseños de detalle fase 3 solo se obtienen, en un proyecto de esta envergadura, una vez el responsable del diseño y la construcción armonizan a los mismos con el diseño conceptual fase 2, que soportan el proceso de licitación.



“El cambio a subterráneo lo llevaría a una fecha muy lejana, a un mayor costo, con efectos jurídicos adversos para la Nación y para Bogotá, y posiblemente repitiéndose la historia de los últimos 70 años de una Bogotá sin metro”, agregó.