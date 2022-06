Aunque todavía falta mucha tela por cortar para que el nuevo Gobierno presente al Congreso el texto del proyecto de la nueva reforma tributaria, uno de los principales objetivos de la iniciativa será aumentar el nivel de recaudo de personas naturales, sobre todo en aquellas que, no obstante tener buenos niveles de ingreso, usan muchas figuras para que el dinero que perciben no lo detecte el radar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña del presidente electo Gustavo Petro, le explicó a EL TIEMPO que no se tiene previsto bajar el umbral de ingresos de personas naturales para ser declarantes de renta, porque ahí están las rentas de trabajo, las cuales ya están pagando lo que tienen pagar.



Pero no pasa lo mismo con los ingresos que reciben los dueños de muchas empresas, sobre todo medianas, los cuales no son contabilizados como tales ni como dividendos, sino como gastos de las sociedades, al igual que ocurre con los honorarios que cobran, la mayoría de las veces en efectivo, profesionales o trabajadores independientes como abogados, médicos, comerciantes, arquitectos y hasta contadores.

Según Bonilla, en el primer caso se trata de artificios contables que usan los propietarios de las empresas, sobre todo las familiares, a través de los cuales las personas naturales propietarias de esas firmas reciben ingresos, pero no quedan registrados como tales ni como dividendos, sino como pagos o gastos de las compañías. Por estas y otras razones, el 80 por ciento del recaudo total de renta lo aportan las empresas, y solo 20 por ciento, las personas.



En el caso de los dividendos, Bonilla señaló que el objetivo es buscar cómo identificarlos, ya que en personas jurídicas y en personas naturales con empresa, con negocio y NIT, se están reportando activos y pagos que no tienen nada que ver con el objeto del negocio.

“La Dian debe fortalecer su capacidad de fiscalización de tal manera que logre separar los activos que son objeto del negocio de los que no lo son. Los que no lo son seguramente corresponden a los accionistas como personas naturales, porque son apartamentos, casas, fincas de recreo, afiliaciones a clubes, carros y múltiples cosas que no tienen nada que ver con el objeto del negocio, pero que se utilizan para reducir la base gravable del negocio sobre la cual se calculan los impuestos”, aclaró.



Y en el caso de los profesionales independientes, Bonilla considera que hay que usar a fondo la factura electrónica e información exógena de la Dian, mucha de esta en su concepto subutilizada, para capturar información de ingresos que no es fácil de obtener.



Estos recursos hacen parte de las llamadas rentas de capital, entre las que también entran los arriendos, intereses y otros recursos, incluidos los dividendos, que no son constitutivos de renta, pero que la Misión Canadiense identificó y dijo que no era posible que en Colombia eso no fuera parte de la base gravable, como sí lo es en cualquier país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



Entre las iniciativas de la nueva reforma también aparece, bajo esta misma línea, que los colombianos más pudientes que declaran renta paguen un poco más, mientras que en el impuesto de renta de las empresas la línea sobre la que se trabaja es eliminar exenciones y beneficios, lo cual hará posible que haya tarifas más bajas, del 25 por ciento para las de mayor tamaño y del 20 por ciento para las pequeñas.

