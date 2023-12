'Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas': Petro

En medio de su discurso en la COP28, celebrada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas.



Puede leer también: Los productos que más subirían de precio con el impuesto al plástico de la tributaria

“Si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta, pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco”, aseguró el Mandatario.

Adicional a ello, en su declaración destacó que el país ha desmantelado el subsidio a la gasolina y que se busca prohibir el fracking.



También resaltó que Colombia ha alcanzado un 70 por ciento de su matriz energética limpia, que ha aportado disminuyendo a la deforestación de su selva amazónica en un 70 por ciento con sus propios recursos y que espera la unidad de los países del sur en torno a salvar la vida en el planeta y la existencia humana.

“Hemos propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir del derecho internacional, de hacer vinculantes los planes de las COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada”, señaló.