La posibilidad de que en Colombia se declarara una emergencia económica en el último año, es una idea que le venía rondando en la cabeza al presidente Gustavo Petro desde el año pasado, incluso, antes de que ganara las elecciones que lo llevaron al poder en agosto del 2022. En tres oportunidades y por diferentes motivos, el entonces candidato a la presidencia lo planteó e insistió en ello una vez tomó posesión de su cargo, hasta concretarla este viernes, según lo anunció desde París (Francia) donde se encuentra, argumentandoel impacto que tendría en la Guajira la llegada del fenómeno del Niño.



En marzo del 2022, cuando el presidente Gustavo Petro era candidato presidencial aseguró que una de las primeras decisiones que tomaría cuando llegara a la Presidencia sería decretar una emergencia para resolver “la catástrofe social del hambre” que afronta el país, decisión que permitiría llevar alimento a la población más vulnerable de Colombia.



Cuatro meses después, el Luis Carlos Reyes, director de entonces de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), volvió a tocar el tema. El funcionario dijo que el gobierno entrante no descartaba la idea de decretar tal emergencia para enfrentar dicha crisis del hambre.



Posibilidad que se volvió a plantear esa posibilidad a mediados de septiembre de ese mismo año, cuando Gustavo Petro ya había asumido las riendas del país. En esa oportunidad la justificación fue para enfrentar y mitigar los riesgos a consecuencia de la crisis climática y el incremento de las lluvias durante los próximos tres meses.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), anualmente en el país se pierden y desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos. Foto: ESNEYDER GUTIÉRREZ C.

Al parecer la cuarta fue la vencida y esta vez el mandatario se amparó en los efectos del cambio climático que traerá las altas oleadas de calor porducto del fenómeno del Niño para decretar la tan anunciada emergencia económica, lo que le da facultades extraordinarias al Presidente para que, teniendo la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley que estén destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.



En septiembre del año pasado esa posibilidad se presentó dados los riesgos que generaba la segunda temporada más fuerte de lluvias que tendría el país al juntarse con el fenómeno de la Niña y la segunda temporada de huracanes.



El modelo de predicción climática del Ideam estimaba que para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre las lluvias serían un 30 por ciento superiores a los promedios históricos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, centro de la región Andina y trapecio Amazónico.



Hoy los impactos provendrían del alza en las temperaturas, principalmente en La Guajira, producidas por el Niño.

Facultades extraordinarias

Según el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente podrá declarar tal estado de emergencia cuando se presentan hechos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente” el orden económico y social o que constituyan una “grave calamidad pública”. Este periodo puede ser de hasta 30 días, que sumados no podrán exceder los 90 días en el año calendario.



La última emergencia económica declarada en el país fue la del 17 de marzo del 2020 para contener la crisis generada por el covid-19. También se destaca la del 2010 para atender los desastres naturales del fenómeno de la Niña e impedir la extensión de sus efectos, o la del 1998, que pretendía enfrentar la crisis financiera doméstica de esa época.



No obstante, la Constitución establece que estos decretos deberían ser destinados de manera exclusiva a atender la crisis, en este caso, las consecuencias de la ola invernal.

Adicional a ello, el Gobierno le debe enviar a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos para que esta institución decida sobre su constitucionalidad. De este modo, esta podría tumbarlos en el caso de que no se ajusten.



Además, durante el año siguiente a la declaratoria, el Congreso podrá derogar, modificar o adicionar los decretos expedidos, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno.

¿Qué dice la Constitución?

Expertos aseguran que para declarar tal emergencia el Gobierno deberá demostrar que efectivamente este fenómeno del Niño sí es un hecho sobreviniente que afecta en forma grave e inminente el orden económico o constituye una calamidad pública grave.



Agregan que una emergencia económica no se puede decretar por problemas conocidos que tenga el país, solo para las emergencias que surgen de manera inesperada, de manera que habría que ver cómo justifica el Gobierno una eventual declaración y será la Corte la que defina su validez o no.



“No se puede decretar un estado de excepción por hechos previsibles” sino por los que sean imprevisibles. “Si algo se está previendo se deberían tomar las medidas necesarias ya”, señala Juan Manuel Charry, constitucionalista.