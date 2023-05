Durante su participación en el 15.° Congreso Anual de Energía, el presidente Gustavo Petro aseguró que está "absolutamente de acuerdo" con afirmaciones que dicen que entidades como la Upme, la Anla y la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior "no están preparadas" para viabilizar proyectos de energías limpias.



"Frenar un proyecto de energías limpias por razones ambientales es un exabrupto. Decir que tiene que volver a presentar la licencia está matando la humanidad, porque estas son las urgencias del momento”, dijo el primer mandatario.



15.° Congreso Anual de Energía Foto: Acolgén

Frenar un proyecto de energías limpias por razones ambientales es

Igualmente, señaló que el hecho de que ahora un proyecto de generación de energía se demore ocho años para construirse y entrar en operación es "ir contra el reloj de la vida".



Por lo tanto, "estas instituciones tienen que variar, es que no fueron ideadas para eso. No es que sea culpa de quien las ideó, pero hoy por hoy tienen que variar sustancialmente porque esto se llaman urgencias, emergencias, y cada vez será peor", dijo.



De esta manera, el presidente Petro le respondió a la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Natalia Gutiérrez, quien aseguró que antes los proyectos de generación se demoraban solo cuatro años.



🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro en la apertura del 15° Congreso Anual de Energía.

Así mismo, manifestó que los ministerios de Ambiente y del Interior tienen en sus manos la posibilidad de realizar el adecuado licenciamiento social y ambiental de los proyectos y de que se lleven a cabo bajo tiempos y compromisos reales, pero sobre todo realistas.



"Sin proyectos no hay recursos. Presidente (Petro), la transición energética está en cuidados intensivos y esto nos preocupa porque el país está dejando de recibir energía limpia y renovable que nos beneficia a todos", advirtió la líder gremial.



Exportar energías a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro también resaltó que en La Guajira hay un potencial de 25.000 megavatios para la generación de energías renovables no convencionales, y en toda Colombia hay 65.000 megavatios.



Este potencial, según Petro, abre la posibilidad para que el país pueda exportar energías limpias a través de la línea de transmisión que se pretende construir entre Colombia y Panamá, y que está a cargo de ISA; sin embargo, después de varios años, aún está en trámites y no hay una fecha clara sobre su entrada en operación.



"Si nosotros nos amarramos a la red centroamericana, estamos al borde de exportar energías limpias a Estados Unidos. Eso significa que la Upme no puede pensar solo en el mercado interno, sino que tiene que pensar en una gran exportación de energías limpias desde Colombia hacia donde se necesite", dijo el Presidente.