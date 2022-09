Las alzas de la gasolina anunciadas desde hace varias semanas volvieron a ser justificadas este domingo por el presidente Gustavo Petro con el desmonte de los subsidios.

Mientras Petro dice, a través de Twitter, que el subsidio vale 10 billones trimestrales, el anterior ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recordó, a través de la misma red, que se pagaron “14 billones antes del fin del gobierno” y se dejaron presupuestados “28,5 billones, así como otras fuentes de pago”.

“El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.



“Es la hora de un debate nacional al respecto: ¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?”, agregó.

Además, el mandatario dijo: “A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado. No tocaremos los derivados” del ACPM. Sin embargo, Petro no adelantó de cuánto será el incremento por galón ni cuándo comenzará a regir.



De acuerdo con los trinos de Restrepo, el déficit del fondo de estabilización habría quedado financiado por un año. Aseguró que haber garantizado la estabilización de precios de combustibles durante la pandemia evitó una inflación de cinco puntos y también protegió a las comunidades más vulnerables de otros daños colaterales. “Procesos similares siguieron muchos países del mundo”, señaló.



“Sabiendo el costo fiscal, con responsabilidad propusimos y dejamos en marcha, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, un proceso ordenado, gradual y cuidadoso de respuesta a esta realidad y lo dejamos reflejado presupuestalmente”, puntualizó.

Reacciones



Juan Carlos Vélez Uribe, presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Fendipetróleo, habló con EL TIEMPO y solicitó al Gobierno de Petro que escuche a las estaciones de servicio.



Vélez también indicó que si se llegase a eliminar el subsidio que tiene la gasolina en Colombia, el precio subiría y se acercaría al promedio latinoamericano. Sin embargo, también hizo énfasis en que los subsidios a la gasolina existen en varios países del continente. De acuerdo con Vélez, sin los subsidios al precio de la gasolina en Colombia el valor del galón podría llegar hasta los 16 mil pesos. En la actualidad se consigue el galón de corriente a alrededor de los 9.500 pesos, según la estación de servicio de la que se surta.



Por su parte, Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy indicó: “Creo que es un error mirar el tema con retrovisor porque finalmente cada gobierno ha tenido que tomar decisiones, buscando generar las mejores condiciones económicas para el país”.

“Hueco es insostenible”

No obstante, explicó que tener un hueco fiscal de esa naturaleza es insostenible, por lo que definitivamente estos recursos se deben invertir en programas sociales o de otra naturaleza que beneficien al país. Sería mucho más pertinente que subsidiando a los combustibles como tal, además que tener precios reales de los energéticos permite un beneficio fiscal y económico, pero también, primero, un consumo racional y también garantizar el abastecimiento de estos combustibles.



Vélez también enfatizó en que el país actualmente no asume el abastecimiento interno del 100 por ciento de los combustibles, por lo que tiene que importar una parte, entonces la demanda es superior a la capacidad interna de producción.



Entre tanto, desde la política también se presentaron reacciones y la representante a la cámara Katherine Miranda propuso que el subsidio a la gasolina sea focalizado a través del SOAT, solamente para motos, transporte de carga y transporte público. De esta manera, según ella, no se afecta a la clase baja ni al precio de los alimentos.

Precio sin subsidio

El líder gremial también opinó sobre el posible aumento que “el Gobierno puede optar en hacerlo de manera gradual, tal como el gobierno anterior lo planteó en el marco fiscal de mediano plazo. Es decir, hacer aumentos graduales hasta nivelarse a finales del próximo año”.



Además, añadió que el gremio de distribuidores podría verse afectado si hay un aumento muy marcado del precio, porque algunas personas —dice Vélez—, pueden optar por disminuir el consumo, como sucedió recientemente en algunos estados de Estados Unidos.



Cabe resaltar que este anuncio no es del todo una novedad. El actual ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había indicado en medio de la discusión por la Reforma Tributaria del gobierno Petro que hay una necesidad de enfrentar un déficit en el fondo de estabilización de precios de la gasolina.



Incluso, el funcionario estima que los subsidios a la gasolina y el diésel otorgados a través de la petrolera estatal Ecopetrol costarán a las arcas públicas alrededor del 2,5 por ciento del producto interno bruto este año y el 2,1 por ciento en 2023.



De acuerdo con el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se calcula que el precio del galón de la gasolina corriente en Colombia está 8.000 pesos por debajo del precio internacional, mientras que el valor de venta del galón de diesel tiene una diferencia cercana a los 10.000.

