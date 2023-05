La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reveló el 'Informe de reservas y recursos contingentes de hidrocarburos de Colombia', que dejó un balance negativo en cuanto a gas natural, mientras que el de petróleo fue agridulce.



Este informe recoge la información de 474 campos petroleros en Colombia y tiene como fecha de corte el 31 de diciembre de 2022.



Según la ANH, al cierre de 2022 las reservas probadas (1P) de petróleo, es decir, las que tienen un 90 por ciento de probabilidades de extraerse del subsuelo, aumentaron 1,74 por ciento y sumaron 2.074 millones de barriles.



Con una producción de petróleo de 275 millones de barriles en 2022 –un aumento de 6 millones frente al año anterior– estas reservas alcanzan ahora para 7,5 años, lo que significa una disminución en la vida útil porque al cierre del 2021 la autosuficiencia era de 7,6 años.



A nivel regional, Meta aporta más de la mitad de las reservas probadas del país (54 por ciento), seguido por Casanare (16 por ciento), Santander (7 por ciento) y Arauca (5 por ciento). Departamentos como Boyacá, Huila, Cesar, Bolívar, entre otros, aportan el restante con porcentajes menores al 5 por ciento.



Frente a estos datos, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, aseguró que es una buena noticia que, por otro año más, el país haya logrado un reemplazo de las reservas de crudo que consumió en el 2022, así la autosuficiencia en años haya caído un poco por el aumento de producción.



Reservas de hidrocarburos de Colombia al 2022. Foto: ANH

Menos reservas de gas natural

En cuanto a las reservas probadas de gas natural, al cierre del 2022 se ubicaron en 2.817 gigapiés cúbicos, una caída del 11 por ciento con respecto a los 3.164 terapiés cúbicos que se reportaron para el 2021.



La producción de gas fue 0,39 terapiés cúbicos, lo que llevó a que la vida de las reservas de gas de Colombia sea de 7,2 años, cuando al cierre del 2021 alcanzaban para 8 años.

En lo que tiene que ver con los recursos contingentes, para el cierre del 2022 se evidenció que los recursos contingentes 3C –en el caso del crudo– se incrementaron en 204 millones de barriles, mientras en lo que respecta al gas natural, aumentaron a 5,8 terapiés cúbicos.



"Esto último corresponde a 2,9 terapiés cúbicos recursos reclasificados de las cuencas Sinú y Guajira Offshore y 2,8 terapiés cúbicos de campos onshore. Se resalta la importancia del desarrollo de estos descubrimientos costa afuera", afirmó la presidenta de la ANH, Clara Liliana Guatame, durante el Congreso Naturgás 2023.



Por su parte, la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, aseguró que el único camino que existe para desarrollar este gran potencial de gas natural con el que cuenta Colombia es acelerando y expandiendo la actividad exploratoria.



"Las señales de política pública se vuelven fundamentales, así como las condiciones de entorno, para atraer la inversión en exploración que se requiere para desarrollar ese potencial", agregó.



Reservas de hidrocarburos de Colombia al 2022. Foto: ANH

¿Habrá nuevos contratos petroleros?

Los datos de reservas los estaban esperando las compañías del sector porque era fundamental para que el Gobierno Nacional tomara una decisión definitiva sobre si se entregarán o no nuevos contratos para la exploración y producción de hidrocarburos.



Sin embargo, tras conocerse este informe, en una rueda de prensa los periodistas le insistieron a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre si ya había una decisión al respecto, pero la funcionaria evitó entregar una respuesta explícita.



Solo se limitó a decir que "la política de este Gobierno está funcionando porque el recobro mejorado pasó de 21 a 23 por ciento, lo cual quiere decir que esto que estamos incentivando tiene un efecto en aumentar las reservas".



"Esto es una clara demostración de que lo estamos haciendo bien y que una mayor eficiencia en los contratos existentes es la ruta de la transición energética", agregó la funcionaria, al tiempo que señaló que se continuará con una política de mayor eficiencia en exploración y explotación a través del recobro mejorado y acelerando una regulación que permita producir el gas que se ha descubierto en el mar Caribe.



Para el presidente de la Fundación Xua Energy, los hechos y datos le están mostrando al Gobierno que sí se necesitan nuevos contratos. Por lo tanto, espera que se tomen decisiones al respecto, que permitan la extensión de actividades exploratorias a las áreas contiguas de bloques en producción hoy existentes y en cuencas maduras.



Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Foto: Naturgas

Además, que posteriormente se revisen otras oportunidades que hay en cuencas emergentes medianamente desarrolladas y, por supuesto, que más adelante se estudie la posibilidad de permitir y promover nueva exploración en cuencas fronteras, que se siguen necesitando para el país y su soberanía y seguridad energética.

Entre tanto, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas afirmó que reservas de gas natural para 7,2 años es "una amenaza a la seguridad energética"; por lo tanto, es necesario llevar a cabo una diversificación y "no poner todos los huevos en la misma canasta. Necesitamos construir resiliencia porque el cambio climático nos puede dar sorpresas, una sequía muy fuerte puede comprometer la capacidad de generar energía".



Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó que "los resultados de este informe son claves para las proyecciones en materia de reservas de hidrocarburos y el proceso de transición energética del país".

Insistió en que la transición energética no busca acabar con la producción de petróleo, sino por el contrario, pretende una sustitución de productos de exportación para equilibrar la canasta comercial del país.



El ministro de Hacienda también explicó que, junto con los ministerios de Comercio, Minas y Energía y Agricultura, entre otros, se trabaja con el fin de impulsar el crecimiento de las exportaciones, no solo las minero-energéticas sino las de otros renglones.



Estas cifras de reservas también permiten consolidar la estabilidad macroeconómica del país, dijo Bonilla, al señalar que desde el Gobierno se seguirá trabajando en una política que permita aumentar los ingresos y disminuir los gastos para contribuir, de esta forma, en el cierre del déficit fiscal.