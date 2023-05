Han pasado 26 días desde que iniciaron las negociaciones entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) para firmar una nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT) que beneficie a los más de 4.000 trabajadores sindicalizados de la petrolera.



Sin embargo, aún no se ha logrado ningún acuerdo frente a las 101 peticiones que realizó la USO y quedan 14 días para que se agote el tiempo extra que se acordó, luego de que en los primeros 20 días de la etapa de arreglo directo no tuvieran avances. El sindicato asegura que Ecopetrol no ha presentado ninguna contra oferta hasta el momento.



"Las respuestas de Ecopetrol no condujeron a buscar un acuerdo en un solo punto. En estos momentos nos encontramos trabajando en una fase metodológica por mesas con diferentes temáticas", aseguró el presidente de la USO, César Loza.



El líder sindical también le pidió al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que se le "imprima una dinámica a la mesa de negociación y a la comisión negociadora de la empresa que permita buscar acuerdos. Es del interés supremo del sindicato buscar acuerdos donde ganen los trabajadores, Ecopetrol y el país".



Cálculos de la USO indican que el acuerdo final que se busca firmar con Ecopetrol podría tener un costo menor a 300.000 millones de pesos, teniendo como referencia la CCT que se logró en 2018 y terminó costando 180.000 millones de pesos.

César Loza, presidente de la USO

Esta cifra sería por el ajuste normal de las partidas, el aumento salarial para los empleados, la inversión social que se está pidiendo y el fortalecimiento de la nómina que le están proponiendo a la compañía.



Las negociaciones con la petrolera están girando en varios ejes fundamentales y sobre los cuales se deben lograr resultados para que pueda pactase la firma de una nueva CCT, de lo contrario, la USO manifiesta que no habrá acuerdo.



El primer eje es el fortalecimiento de la nómina, ya que el sindicato está pidiendo la vinculación de nuevos trabajadores para que asuman actividades misionales que hoy están tercerizadas y que son del core del negocio.



Foto: Archivo EL TIEMPO

Estos nuevos empleados también entrarían a ocupar las vacantes que va a dejar la implementación de la nueva jornada laboral, que a partir del próximo 15 de julio se reduce a 47 horas semanales.



"Hemos solicitado que la mitad de las personas que se vinculen sean mujeres porque es necesario desarrollar una política incluyente y de participación", dijo César Loza.



Otros ejes fundamentales para el sindicato son el incremento salarial y la transición energética de Ecopetrol, ya que debe seguir migrando a la generación de energías limpias, "pero sin dejar de lado, por supuesto, la importancia de desarrollar la industria del petróleo y del gas".



Esto se suma a la necesidad de generar proyectos de inversión social en los territorios donde se adelanta la explotación de hidrocarburos y la estabilidad y la defensa de Ecopetrol en cada una de sus líneas del negocio.



César Loza, presidente de la USO

En el pliego de peticiones que radicó la USO también se solicita un asiento en la junta directiva de Ecopetrol, un pedido que va en línea con un planteamiento que hizo en días pasados el presidente Gustavo Petro.



Sin embargo, César Loza dijo que este punto no se va a resolver en la comisión negociadora de Ecopetrol, sino que se discutirá con el Gobierno Nacional. "En esta negociación está planteado, pero de ser necesario lo seguiremos abordando después de la negociación", agregó.



Igualmente, dijo que en el día 40 de negociación se debe llegar un acuerdo, de lo contrario, los trabajadores deberán votar para definir si se van a huelga o acuden a un tribunal de arbitramento. "Nosotros esperamos, con este Gobierno del cambio, lograr un acuerdo mediante el diálogo. No queremos hablar de huelga aún, esperamos que sea el último recurso", dijo.