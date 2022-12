La afirmación del presidente Gustavo Petro de la semana pasada sobre que la disminución del peso colombiano está relacionada con “los dólares de la cocaína” que se quedan en ‘Wall Street’ (Nueva York), México, Madrid y Bruselas ha generado una serie de críticas.



(Puede leer también: Rebaja del Soat: ¿me aplica? ¿qué cubre? Todo lo que debe saber)

Le preguntamos a una serie de expertos si es posible que la caída que ha tenido el peso colombiano tenga algún tipo de relación con que los dólares de la coca ya no lleguen al país y estas fueron sus respuestas.



Según Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, esta información es falsa pues el precio del dólar ha subido en todo el mundo y en la caída del peso han pesado otros factores, como una menor entrada de divisas al país, probablemente por la incertidumbre y la falta de confianza.



“Lo más importante es que la tasa de cambio en Colombia no está determinada por el flujo de divisas del narcotráfico, ni de las mercancías que entran al país de contrabando financiadas con narcodólares. La tasa de cambio del peso frente al dólar en Colombia la determina, principalmente, los flujos de capital, las remesas de colombianos en el exterior, los pagos por importaciones y las entradas de divisas por las exportaciones”, explicó Restrepo.

Y concluyó: “El flujo del narco es marginal en términos del balance cambiario del país, siempre lo ha sido y eso no ha cambiado desde junio cuando se comenzó a hundirse el valor del peso colombiano”.



En la misma línea, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, opinó que por supervisión y regulación los recursos de las operaciones que se realizan en el mercado regulado no provienen del narcotráfico.



De acuerdo con José Ignacio López, director Ejecutivo de Investigaciones Económicas en Corficolombiana, no hay sustento en los datos para hacer tal afirmación. “La explicación tiene que ver más con la vulnerabilidad de la economía colombiana frente a un aumento de las tasas de interés a nivel global. Esa hipótesis del presidente es difícil de sustentar”, señaló.



De hecho, -dijo- que en la balanza cambiaria lo único atípico que han visto es una mayor demanda por dólares por parte de residentes colombianos.