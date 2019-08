Pese a crisis, Avianca evalúa de 15 a 20 rutas internacionales

A pesar de estar replegando sus alas para acomodarse a nivel financiero y operativo, mediante la renegociación de los bonos por 550 millones de dólares que vencen en mayo del 2020, y reduciendo y simplificando la flota, para dejarla entre 155 y 160 aviones, Avianca Holdings no ha abandonado la idea de crecer, sobre todo en mercados internacionales.

Así lo señaló el nuevo presidente Ejecutivo de la compañía, Anko van der Werff, quien durante una extensa charla con medios de todos los países en los que la compañía hace presencia, sostuvo que en forma paralela a la estrategia de ajuste, bajo el Plan Avianca 2021, se han venido revisando entre 15 y 20 destinos internacionales nuevos.



Tras aclarar una vez más que la compañía no está inmersa un proceso de insolvencia ni de ley de quiebras, el directivo señaló que entre estas posibilidades, sobre las que todavía no hay una decisión, la idea es potenciar el centro de operaciones de Bogotá hacia el exterior, y entre la baraja de alternativas está abrir un vuelo a Canadá, otros destinos en México, así como nuevas rutas internacionales hacia y desde El Salvador y Ecuador.

Agregó que al tener una flota entre 155 y 160 aviones la compañía también mejorará sus eficiencias, al tiempo que la reducción de aviones implica menos gastos de combustible, de mantenimiento y administrativos.



Entre tanto, al señalar que la compañía está ejecutando el plan B, su vicepresidente Financiero, Adrián Neuhauser, confió en que se logrará el porcentaje de participación de los tenedores de bonos requerido para que United Airlines (acreedor de Germán Efromovich) y Kingsland Holdings (principal socio minoritario), inviertan en la empresa 250 millones de dólares para fortalecer la compañía y su nivel de caja, hoy en 350 millones de dólares.



Al respecto, el directivo recalcó que esta inversión de capital en la empresa no está condicionada a que se resuelvan los líos judiciales entre accionistas.



“Hay una disputa de accionistas pero nos debemos a la empresa, a los clientes, a los proveedores y a los pasajeros y en eso estamos enfocados. En maximizar el valor de la empresa para todos”, agregó al destacar que en el último año se tuvo una mejora de 20 puntos porcentuales en puntualidad, indicador que ya está en el 80 por ciento, un nivel aceptable para la industria, pero se requiere uno mayor.

Hay una disputa de accionistas pero nos debemos a la empresa, a los clientes, a los proveedores y a los pasajeros y en eso estamos enfocados FACEBOOK

TWITTER

Mercado peruano

En cuanto a las decisiones sobre el mercado de Perú, del que retirarán dos aviones en diciembre, Van der Werff reconoció que la compañía no tuvo éxito en ese país, razón por la cual se han tomado las decisiones de cerrar rutas (está en estudio si se cierre el hub en ese país y no se ha tomado una decisión al respecto”.



“En ese mercado doméstico no nos fue muy bien y entonces hay que tomar decisiones difíciles para los clientes y para nosotros. A partir de diciembre habrá dos aviones menos en el mercado de Perú. Vamos a ver lo que significa para el futuro”, señaló.



Y si bien con el modelo de bajo costo la compañía ha tenido que implementar tarifas más agresivas, se mantiene claro el norte de que la empresa no será una aerolínea ‘low service’. “Podemos aprender de la eficiencia de las low cost”, señaló Van der Werff.



Sobre la relación con los pilotos, en especial los afiliados a Acdac (que hicieron la huelga del 2017), el directivo dijo que la buena noticia es que la actual administración no estaba en ese momento y que se tomará una nueva relación, “dispuestos a escucharlos a todos”.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS