Imporrenta: solo 899.699 pagaron los $ 2,6 billones recaudados

Si hay algo que muestra el panorama de los ingresos y el nivel de equidad en un país son los impuestos. Y en Colombia, el comportamiento que tuvo la recientemente concluida tarea de presentar la declaración de renta como persona natural es fiel retrato de lo que está pasando con el esquema tributario actual, que está a punto de ser transformado a través de una reforma cuyo texto será presentado ante el Congreso el próximo miércoles.

Según los datos suministrados por la Dian, 2’902.256 personas naturales presentaron su declaración de renta, lo que, indudablemente, es una buena señal pues el incremento, frente a la cifra del año pasado es del 14 por ciento.



No obstante, aunque existen tarifas del impuesto de renta que aparentemente están hechas con progresividad, es decir, para que se aporten tributos según los ingresos, en términos de recaudo no hay tal.



Las cifras demuestran que son pocos los que pagan impuestos en relación con el tamaño de la población. El total de rentas declaradas por los casi 3 millones de colombianos que hicieron su declaración de renta este año fue de 9,3 billones de pesos.



De ese monto, el 19 por ciento, es decir, 1,77 billones de pesos, son las rentas reportadas por las personas con mayores ingresos, que, en las cuentas de la Dian, fueron 28.093. Esto parece encajar con lo expresado en un informe de la Cepal según el cual, en el país, el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso, pero esa realidad, de por sí, es prueba fehaciente de inequidad.

Más aún, lo es en términos tributarios, pues estamos en una nación donde, durante el 2017, se realizaron 5.462 millones de operaciones en el sistema financiero, que generaron 7.213 billones de pesos, por lo que suena incoherente que las personas naturales solo declaren renta por 9,3 billones de pesos. Entonces, ¿cuál es la realidad del pago de impuestos en Colombia? Desde la perspectiva del exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega, “en Colombia, la tributación recae sobre empresas públicas y hogares de ingresos medios y medio altos cuya renta proviene de los salarios”.

No en vano, la Comisión de Expertos que analizó en el 2015 el sistema de tributación en Colombia, antes de la reforma del 2016, subrayó que “muy pocas personas naturales” (dueñas de grandes fortunas) “contribuyen al impuesto, y la carga tributaria se concentra en un número reducido de personas naturales, y jurídicas (empresas)” que son las que generan empleo.



Los resultados de las declaraciones de renta de las personas naturales así lo evidencian. El recaudo total fue de 2,6 billones de pesos (una vez descontadas las retenciones en la fuente, llámense anticipos del impuesto pagados el año anterior, más los saldos a favor de los contribuyentes). Por ese resultado también hubo alborozo en el país, porque solo se esperaban 2 billones.



El total del recaudo fue aportado solo por el 31 por ciento de las personas naturales que presentaron su declaración de renta. Esto es, 899.699 personas. Si el Censo de Población que está por concluir llega a encontrar que somos 48 millones de colombianos, como se estima, significaría que solo el 1,8 por ciento de habitantes del país ponen el hombro para que la bolsa pública en la que se echan los impuestos para que el Estado pueda disponer de recursos para hacer obras e impulsar el desarrollo.



Otro dato referente a las declaraciones de renta presentadas por los colombianos es que el 41 por ciento resultó con saldo a favor, por un valor de 2,2 billones de pesos, lo cual implica que si todos los contribuyentes favorecidos pidieran devolución, el recaudo logrado quedaría solo con 400.000 millones de pesos.



Para algunos analistas, la existencia de un saldo a favor tan oneroso puede estar indicando que la retención en la fuente que les hacen a los colombianos, de forma anticipada, que después se vuelve su impuesto de renta, es demasiado alto.



Se deduce además –pues la Dian no suministró este dato– que el 28 por ciento restante de los declarantes de renta quedaron en terreno neutro, es decir, ni tuvo que pagar impuesto ni resultó con saldo a favor.



El comportamiento del impuesto de renta de personas naturales es una radiografía que muestra los grandes problemas del sistema tributario colombiano, que en cada reforma se intentan corregir, pero nunca se logra: inequidad, evasión, bajo recaudo y freno a la economía, porque se inclina la carga hacia unos pocos, que terminan frenando el consumo porque sus ingresos no son tan altos como los de los que deberían aportar más.



Lupa a fraudes con el RUT

LISANDRO JUNCO, director de ingresos de la Dian, responde:



¿Por qué hubo más declarantes de renta de lo esperado?

En parte, porque muchos contribuyentes vieron que la Dian tiene hoy visualizados los ingresos de las personas. También porque han dado resultado las estrategias persuasivas, a partir de las cuales se les recuerda su obligación. Además, también hay un tema de compromiso ciudadano con el país.



¿En los resultados tuvo algo que ver el nuevo esquema de renta cedular?

El mayor número de declarantes no tuvo que ver con el sistema cedular, que incluye 5 tipos de renta, pero en el incremento del recaudo sí. Para obtener mayores ingresos también jugó a favor el tope a deducciones.



¿Cuál es el fraude que se está dando con el RUT?

Estamos investigando casos en los que este documento se pide en línea a altas horas de la noche o un domingo.