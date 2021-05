Este es el perfil de Alberto Carrasquilla, el ministro que renunció

Luego del fallido intento de hacer una reforma fiscal para ampliar la base de contribuyentes y quitar exenciones, principalmente las del IVA, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia al cargo, tras el fuerte debate político, las protestas y los actos de vandalismo, que llevaron al presidente Duque a pedir al Congreso el retiro de la iniciativa, para tramitar un nuevo texto con el consenso de diversos sectores políticos, económicos y sociales.

Lea también: 'Mi continuidad dificultaría consenso', dice Carrasquilla al renunciar



Carrasquilla nació el abril de 1959, cursó sus estudios de Economía en la Universidad de los Andes, en donde se graduó en 1983, y luego hizo una Maestría en Economía en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (1985) y un doctorado también en Economía de la misma institución (1989).



Ha sido miembro de la Junta Directiva en varias empresas. Entre 2007 y 2017 fue socio de Konfigura Capital y Profesor de Economía en la Universidad de los Andes, y Ministro de Hacienda en dos ocasiones.

Le puede interesar: Los 5 ejes sobre los que se discutiría la nueva reforma tributaria

Entre 2003 y 2007 fue Ministro de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entre 2005 y 2007 fue elegido Chairman del Comité de Desarrollo, órgano consultivo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.



En el 2019, en una entrevista en la revista Boca, Carraquilla reconoció que la etapa más compleja que asumió como Ministro fue en el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La situación económica era grave, porque el país acababa de salir de una crisis terrible, tenía absolutamente cerrado el acceso al crédito, superaba la peor recesión económica en setenta años y el sistema financiero estaba golpeado.



“Era como administrar un almacén en quiebra”, reconoció en su momento.

También le recomendamos: ¿Por qué no se pueden hacer cambios estructurales en Colombia?

Y allí reconoció que volver a ser Ministro de Hacienda fue una decisión dura, porque el tiempo personal y la tranquilidad se reducen dramáticamente. “Pero a veces uno tiene que montarse en el barco cuando cree en el rumbo que toma y hacer sacrificios justificados, pues estamos haciendo cosas valiosas”.

Una persona muy puntual

En el perfil de la entrevista en la revista Bocas, Alberto Carrasquilla fue descrito como una persona que entiende que el tiempo vale oro. No solo es puntual, sino que respeta el tiempo de los demás. Cuando va al Congreso, a los foros o a las reuniones gremiales, pregunta cuánto tiene y, en el minuto exacto, termina. “Quince minutos no son dieciocho ni veinte: son quince”.



Pero a pesar del alto perfil técnico y de la responsabilidad de los cargos que ha asumido, en las salas VIP de los aeropuertos no lo conocen, ya que llega a tomar los vuelos como cualquier persona, haciendo la fila y aguantando requisas.



En 2006 fue elegido Presidente de la Junta de Gobernadores, órgano decisorio principal de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).



Entre el 2002 y el 2003 fue viceministro de Hacienda y Crédito Público, fue Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes (2000-2002), Consultor Independiente (1998-2000), Economista Líder de Investigación en el BID en Washington (1997-1998) y gerente Técnico del Banco de la República (1993-1997).

Encuentre también en Economía:

Así reaccionaron gremios y sectores políticos al retiro de la reforma

Subsidio de vivienda: así lo puede solicitar

Los subsidios disponibles para comprar vivienda en el 2021