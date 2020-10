Compensarán a pequeños productores por precios bajos de la papa

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dispuso 30.000 millones de pesos para financiar el Programa de Apoyo a la Comercialización de Papa en Fresco, que consiste en pagar una compensación económica directa a los pequeños productores del tubérculo, afectados por los bajos precios causados por la sobreoferta ocasionada durante la pandemia de covid-19.



(Le puede interesar: ¿Qué se necesita para acceder al subsidio de desempleo?)

Rodolfo Zea Navarro, ministro de Agricultura, explicó que con esta iniciativa el Gobierno busca ayudar a cerca de 23 mil pequeños productores de papa y sus familias, de los nueve principales departamentos productores: “En el Gobierno estamos atentos a acompañar y apoyar a los papicultores, en especial a los pequeños, para que entre todos reactivemos el agro y con ello impulsemos la economía del país”.



En ese orden de ideas, agradeció el apoyo de diferentes sectores sociales, el Congreso de la República, el gremio, empresarios, comercializadores y los mismos productores, que se han unido a este trabajo para brindarle una ayuda a este importante subsector de la ruralidad.



Podrán beneficiarse de este apoyo del Gobierno Nacional pequeños productores de papa, cuya unidad de producción sea igual o menor a tres hectáreas y quienes podrán acceder de manera individual o asociativamente. El programa incluye todas las variedades de “papa de año” cuyas ventas se efectúen en fresco (sin procesar), tales como: Betina – ICA única, Parda Pastusa, Pastusa Suprema, Superior – Diacol Capiro o R-12, entre otras variedades.

El programa incluye todas las variedades de 'papa de año' cuyas ventas se efectúen en fresco es decir, sin procesar FACEBOOK

TWITTER

Para determinar el monto de compensación que se pagará a los beneficiarios, el Ministerio de Agricultura ha determinado un precio de referencia sobre la tonelada de papa de las variedades incluidas en el programa, que resulta del promedio de los precios registrados en los primeros nueve meses de 2020 y proyecciones para los meses de octubre, noviembre y diciembre realizadas por la cartera.



Así mismo, se han fijado costos de producción por tonelada de las variedades comprendidas en la iniciativa, tomando como fuente la información de la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa), elaborados para el presente año.



Según explicó el ministro Rodolfo Zea, la compensación que se reconocerá a cada productor es la diferencia entre el precio de referencia y el costo de producción, de acuerdo con los valores determinados en el instructivo técnico, para las variedades que se han contemplado en el programa: “Cada productor podrá recibir esta ayuda económica que le otorga el Gobierno, para un volumen máximo de 10 toneladas, es decir un viaje de papa en un camión sencillo”, resaltó.



(También: 'Lanzan 12 instrumentos para ayudar a pequeñas y medianas empresas')



Cada pequeño productor de papa que cumpla con los requisitos fijados en el instructivo del programa podrá recibir un apoyo máximo de entre 940.000 pesos y 1.240.000 pesos, dependiendo de la variedad comercializada, explicó el Ministro, al tiempo que indicó que el programa se activa cuando el precio de venta de la papa sea inferior a los costos unitarios de producción.



Los departamentos incluidos corresponden a los de mayor producción: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cuaca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima.

Así se distribuirán los recursos

El programa se realizará en tres fases, a partir del próximo primero de noviembre y hasta el 15 de diciembre.



Según explicó el ministro Zea, se dispuso de esta manera para evitar la concentración de la cosecha y no generar una sobreoferta del producto; cada una de estas etapas contará con una asignación de 10.000 millones de pesos y se han organizado de la siguiente forma: fase 1, del 1 al 15 de noviembre; fase 2, del 16 al 30 de noviembre, y fase 3, del 1 al 15 de diciembre.



El Ministerio de Agricultura ha asignado los 30.000 millones de pesos de acuerdo con la participación de pequeños cultivadores en los departamentos productores de papa. Así mismo, determinó que el apoyo que se otorgue por cada uno de ellos no podrá ser superior al asignado en los términos.



Sin embargo, el ministro Zea aclaró que el Comité Administrativo podrá reasignar los montos no utilizados por uno o varios departamentos, hacia aquellos en los que exista una mayor demanda. Los recursos para el programa provienen del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).



(Además: 'Así podrá cobrar el giro de octubre de Ingreso Solidario')



El programa será operado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que se encargará de verificar, que quienes aspiren a acceder a esta ayuda cumplan con los requisitos, de realizar seguimiento e informar sobre la ejecución y de realizar los pagos (como máximo en los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba a satisfacción la cuenta de cobro con sus respectivos soportes).

Requisitos para acceder al apoyo

Para que se efectúe el pago del apoyo a los pequeños productores potenciales beneficiarios del presente Programa, éstos deben remitir a través de la página web del operador www.bolsamercantil.com.co los siguientes documentos:



• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía o certificado de existencia y representación legal, según sea el caso.

• RUT en el caso de personas jurídicas y sólo para la primera cuenta de cobro.

• Certificación de pequeño productor expedida por cualquiera de las siguientes entidades: gremio administrador del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, organizaciones de productores de papa, Secretaría de Agricultura Departamental o Municipal o la entidad que haga sus veces.

• Factura o documento equivalente de la transacción comercial.

• Cuenta de cobro en el Formato Único determinado por el operador del Programa.

• Declaración juramentada en el Formato Único determinado por el operador del Programa, en el que se indique la condición de pequeño productor y la veracidad de la transacción comercial

• Certificación bancaria a nombre del productor, organización o asociación inscrita según sea el caso.



Más información que requieran los agricultores la pueden obtener en los canales de atención del Ministerio. Agro-línea gratuita nacional 018000-510050 o en las páginas web de la cartera agropecuaria: www.minagricultura.gov.co y de la BMC: www.bolsamercantil.com.co.



Así mismo, pueden acudir a los entes departamentales y municipales, como Secretarías de Agricultura, Umatas, gremios y organizaciones campesinas, que les brindaran la ayuda necesaria.

Etapas del programa

• Los pequeños productores, de manera individual o asociativa, deberán realizar las ventas de papa acreditando la factura o documento equivalente.

• Luego deberán presentar ante el operador (BMC) del Programa la factura (s) o documento(s) equivalente(s). Es importante tener en cuenta que los productores no podrán superar las 10 toneladas establecidas como volumen máximo.

• Después se debe presentar la cuenta de cobro dirigida al operador, a través del medio que este habilite para tal fin.

• El operador realizará la liquidación del apoyo, una vez recibida a satisfacción toda la documentación de soporte.

• Para la adjudicación se tendrá en cuenta el régimen de primer llegado, primer servido.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS