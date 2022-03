El pronunciamiento de Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, durante el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana este lunes, encendió las alarmas sobre la posibilidad de expropiar el ahorro para la pensión de 18 millones de trabajadores.

Las declaraciones fueron calificadas como irresponsables por adversarios políticos, voceros de los fondos privados, así como por expertos y académicos.



(Lea también: El 65,8 % de las personas que están en el Sisbén IV son pobres)

Las primeras reacciones vinieron, precisamente, del gremio de los fondos privados, Asofondos, desde donde su presidente, Santiago Montenegro, pidió a los candidatos presidenciales dar una discusión rigurosa, responsable, informada, y sobre todo pensando en el bienestar de los trabajadores colombianos.



Durante el debate el candidato Petro dijo que, en su gobierno, prescindiría de los fondos privados de pensiones para mandar ese dinero al sistema público, además que daría un bono pensional mensual de 500.000 pesos a 3 millones de personas que no tienen pensión.



(Le puede interesar, además: ¿Qué es verdad y qué no de lo que dijo Petro del sistema pensional?)



Esa operación implica que el ahorro que han hecho los afiliados se entregue al Estado para financiar gasto público. Así mismo, que el ahorro de quienes no alcancen las condiciones para pensionarse no se puede devolver con los rendimientos.



Petro propuso que “en lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el Presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”.



Asofondos se apresuró a negar varias afirmaciones hechas por Petro y presentar los datos sobre el sistema (ver nota anexa). El vocero dijo a todos los candidatos que las puertas del gremio están abiertas, así como todos los insumos técnicos preparados por largos años. “Trascendamos la agenda política y prioricemos la que más importa: la de los trabajadores, su ahorro y su futuro pensional”, insistió Montenegro.

Sin propuesta definida

Expertos conocedores del tema también vieron un alto riesgo en los anuncios del candidato del Pacto Histórico, pues fórmulas como esa se han aplicado en otros países con resultados negativos.



Para Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y actual director de Econometría Consultores, en lo dicho por Petro no hay una propuesta de reforma muy estructurada, mientras que frente al subsidio de 500.000 pesos para los adultos mayores que no logren una pensión, no es nada novedoso, pues es una iniciativa de la que ya han hablado los candidatos de Centro Esperanza.



Agregó que esos subsidios deben financiarse con recursos del Estado y no con los ahorros de los colombianos, por lo que se necesita más claridad en ello. Sería “como gastarse el futuro de los colombianos en el presente y eso en otros países ha llevado a la quiebra de los sistema pensionales, porque el dinero se usa para otras cosas”.



Para Olivera tampoco hay claridad en la propuesta de eliminar los fondos privados. Si bien considera que el régimen de prima media tal como está es insostenible financieramente en el largo plazo, también cree que el de ahorro individual no lo es socialmente porque las pensiones son muy bajas, por lo que la solución está en “una mezcla de los dos para buscar sostenibilidad financiera y la social, así funciona en muchos países”.



Jorge Llano, analista económico, considera que si hay un sector que necesite de medidas responsables es el pensional, un tema muy vulnerable, sobre todo en coyunturas electorales.



Al pasar todos el ahorro pensional de los fondos privados al régimen público se estaría dejando sin la posibilidad de una pensión a los jóvenes de hoy y a las generaciones futuras, quienes no tendrían quién les aporte para su pensión cuando lleguen a la edad de su jubilación, dijo el experto, quien agregó que esos dineros a la larga se van es a gasto público.



“Son medidas populistas e irresponsables y lo que hacen en realidad es dejar endeudados a los jóvenes, a las generaciones venideras, porque las personas hoy en día tienen menos hijos y estamos viviendo más tiempo. En Argentina se hizo y fue un desastre, se nacionalizaron esos recursos, aumentó el gasto público, se acabó el ahorro de las pensiones y la inversión de largo plazo”, explicó.



Y agrega que en esencia, una propuesta como esa afecta, en especial, a la gente de menores ingresos, a quienes se les expropia su capital completo, con aportes y rendimientos, y luego se les devuelven solo sus aportes ajustados a inflación. “Es como si le dieran al Estado cerca de 40 millones y este les devuelve luego solo 8 millones”.

Iniciativa injusta

Algo en lo que Sergio Fajardo coincide. En su cuenta de Twitter, el candidato presidencial de Centro Esperanza escribió: “Financiar programas sociales con el ahorro pensional no solo compromete las pensiones futuras, también es injusto”, al tiempo que dijo que Petro tomó su propuesta de garantizar un ingreso de 500.000 pesos a los adultos mayores.



Sostuvo, además, que el gran problema del sistema pensional es la baja cobertura, por lo que dijo que su objetivo será promover reformas que incrementen las capacidades, la autonomía y la calidad de vida durante el envejecimiento.



Por su parte, Ingrid Betancourt, durante el debate de candidatos presidenciales de EL TIEMPO y Semana, le dijo a Petro que su propuesta pensional era un desastre, ante lo cual el candidato del Pacto Histórico le refutó diciéndole que era lo mismo que funcionaba en Francia.



No obstante, la también aspirante a la presidencia de Colombia insistió que ese modelo es un desastre y que precisamente era el responsable del hueco pensional de Francia.



El economista Jorge Restrepo afirmó que no es cierto que los recursos del ahorro pensional individual sean un recurso público o propiedad estatal. “El aporte pensional y de las empresas, y los rendimientos es propiedad de cada persona que ahorra para el retiro; nacionalizarlo como él propuso sería expropiarlo”, expresó.



Recalcó que la expropiación está prohibida por la Constitución en Colombia. “Solo existe la expropiación con indemnización en casos de necesidad común”, alertó.

La realidad detrás de lo dicho por el candidato

Desde Asofondos hicieron una lista de las afirmaciones del candidato Gustavo Petro frente a la realidad del sistema pensional colombiano:

.

1. Afirmación: Los aportes pensionales en los fondos privados son públicos.

Realidad: Falso. Son propiedad de los trabajadores, de nadie más. (Artículo 13 de la Ley 100).

.

2. Afirmación: Las cotizaciones son “administradas al 30 % que cobra un banco”.

Realidad: Las comisiones, que incluyen seguros por invalidez y muerte, son las mismas en el sistema público y en el privado. En ambos casos se cobra 3 por ciento (Artículo 7 de la Ley 797 de 2003). Como porcentaje del saldo administrado, estas son 0,6 por ciento.

-

3. Afirmación: “Un 22 % del salario último de lo que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo privado”.

Realidad: 8 de 10 pensionados en los fondos privados, en promedio, reciben 80 por ciento con respecto al último salario, y los de pensión mínima el ciento por ciento. Cabe precisar que las pensiones de los que más ganan, que son una minoría, suelen ser más bajas en el sistema privado que en el público, dados los millonarios subsidios otorgados, que el privado no da.

-

4. Afirmación: “¿Y los dueños de los fondos de pensiones no han saqueado el Estado?”.

Realidad: Los dueños de los fondos de pensiones son los 18 millones de trabajadores, estos fondos son su ahorro para la vejez.

.

5. Afirmación: “Menos 30 % de la cotización mensual que va para administración, que es más que el interés”.

Realidad: El interés ha sido más de diez veces mayor a la comisión. Comparando manzanas con manzanas (es decir, como porcentaje del saldo) la rentabilidad histórica ha sido del 8 % en el fondo moderado.

-

6. Afirmación: Los fondos privados de pensiones no dan pensión.

Realidad: Cada año el número de pensionados en el sistema privado crece cerca de 20 por ciento, mientras en el público 4 por ciento.

-

7. Afirmación: Pasando las cotizaciones de los trabajadores a Colpensiones, puede liberar 18 billones anuales.

Realidad: Cambiar la distribución de recursos de los afiliados es en la práctica expropiar a los ahorros para pensiones.

-

8. Afirmación: Los fondos de pensiones tienen la plata en Odebrecht y en el puente Chirajara.

Realidad: Los fondos de pensiones invirtieron en la vía al Llano, y vendieron su participación 4 años antes de que se cayera el puente Chirajara. Es mentira que haya habido inversiones en Odebrecht.



El Tiempo