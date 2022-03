En momentos en que el debate electoral está subiendo de temperatura en torno a los ajustes el sistema pensional del país, por la propuesta de Gustavo Petro de tomar recursos de los afiliados de los fondos privados para cubrir un bono pensional de 500.000 pesos para 3 millones de personas, que costaría 18 billones de pesos anuales, directivos del sector se refieren al necesario ajuste que requiere el sistema de pensiones colombiano.



Al respecto, Marcela Giraldo presidenta de Colfondos, una de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) del país, con más de 2,8 millones de afiliados, aseguró que el planteamiento del candidato es uno los puntos por los cuales es importante explicarles a los afiliados la importancia del ahorro pensional.



En una entrevista con Portafolio, la directiva indicó que los dos sistemas sufren por el mercado laboral, pero el régimen administrado por Colpensiones no es sostenible en el tiempo pues depende de las cotizaciones de hoy para pagar a los pensionados de hoy y con la promesa de que en el futuro va a haber unos cotizantes que garantizarán esas pensiones.

Según Marcela Giraldo, presidente de Colfondos, el pilar de la capitalización individuall es clave. Foto: Colfondos

“El sistema de reparto no es sostenible pues va a haber menos trabajadores por persona pensionada, pues la población tiende a envejecer. Incluso entre quienes están en una edad productiva, menos de la mitad de personas aportan de manera constante toda la vida”, indicó.



Y señaló que por ello es importante trabajar desde joven y que la gente ahorre, ya que esa falta de ahorro les impide tener una cuenta capitalizada que sea soporte en el retiro.



Por ello, explica que al contar con un sistema obligatorio en el que los trabajadores tienen un descuento de su nómina y eso va a una cuenta de ahorro que se beneficie del interés compuesto, es la clave del sistema de capitalización individual, mientras que en el sistema de reparto el Estado se vuelve garante de las pensiones y teniendo en cuenta las dinámicas poblacionales eso se vuelve prácticamente imposible.

“Eso, sin mencionar lo que pasa con el régimen de prima media, cuando las mayores pensiones, con mayores subsidios del Estado son de la población de los salarios más altos del país”, añadió.

¿Hacia dónde ir?

Giraldo aseveró, asimismo, que la reforma pensional es necesaria y que por ello hay que lograr una interlocución efectiva con el gobierno que llegue. Entre las propuestas que Colfondos ya planteado el pilar de la capitalización individual es fundamental.



“Algunos candidatos han hablado de una pensión universal, una extensión del programa Colombia Mayor y al final hay que hacer los ajustes al sistema con los incentivos adecuados para que la gente no deje de ahorrar y quitarle al gobierno el peso de cubrir esa bola de nieve, de unos beneficios que se habían prometido pero que son insostenibles en el largo plazo”, agregó.



Indicó, además, que la reforma pensional debe estar íntimamente ligada a una reforma laboral, para mejorar la formalización del empleo. Otra es que esté basada en el sistema de capitalización individual. Los que están en vez y no pensionados hay que mirar un sistema integral a la vejez, pero con capitalización individual y eliminar los subsidios de Colpensiones.