De nuevo las alertas por los altos costos que tendría el proyecto de reforma pensional, de aprobarse tal y como fue radicado el pasado 22 de marzo, volvieron a encenderse. En esta ocasión, por parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que en un análisis realizado no solo deja en claro el impacto que tendrá esta iniciativa sobre las finanzas públicas, sino que, además, hace un llamado al Gobierno para que se adelanten seis modificaciones puntuales a dicha iniciativa gubernamental a fin de evitar que la sostenibilidad fiscal del país se agrave aún más.



(Lea también: Las advertencias del Comité de la Regla Fiscal en pensiones, salud y gasolina)

Como se recuerda, del CARF hacen parte, los economistas Sylvia Escovar Gómez, presidente del grupo Keralty; Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC); Fernando Jaramillo y la administradora de empresas María Fernanda Suárez.



Los expertos concluyeron que con todo y lo propuesto en el proyecto el subsidio a las pensiones sigue siendo alto, el ahorro continuará siendo bajo, pues no se ahorra lo suficiente de las cotizaciones que recaudaría Colpensiones, se plantea pagar gasto corriente con ahorro de los cotizantes, hay dudas sobre el manejo y la idoneidad de quien administrará los recursos provenientes de las AFP.



Por eso, como primera medida, para disminuir esos riesgos que trae la iniciativa pensional, uno de los primeros aspectos que se debe corregir tiene que ver con el umbral para el pilar contributivo, el cual debe bajarse de los actuales tres salarios mínimos planteados a solo uno, con lo cual "se mejora la equidad de la reforma y se reduce el costo fiscal en 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) en valor presente neto (VPN).



"Sin la reforma, el VPN de los flujos netos del Gobierno a Colpensiones por el pilar contributivo, a 2100, ascendería a -132,5 por ciento del PIB. Con el proyecto de

ley radicado llegaría a -160,5 por ciento. De completarse las recomendaciones planteadas, el VPN se podría corregir a -151,6 por ciento", explica el CARF.



(Le puede interesar, además: Temores por los $ 24 billones que le llegarían a Colpensiones y no a las AFP)



Un segundo punto a mejorar es en materia de ahorro. Para ello, dicho comité propone que un porcentaje fijo de las cotizaciones vaya al Fondo Común y el

resto al Fondo de Ahorro, calibrando que en todo momento la Nación siga girando el

mismo monto como porcentaje del PIB a Colpensiones.



Con esto, advierten los miembros del comité, "se garantiza que el Gobierno ahorre de forma consistente con las mayores obligaciones que adquiere, el componente de ahorro se armoniza con el ciclo económico y el Ejecutivo continúa destinando al pago de las obligaciones pensionales un monto equivalente al actual, sin que con la reforma se liberen recursos adicionales para gasto corriente.



Según el análisis del CARF las cotizaciones y traslados que recibe Colpensiones pasarían de 1,8 por ciento del PIB, sin reforma, a 3 por ciento del PIB con el proyecto de ley (cotizaciones de 1 a 2,8 por ciento del PIB y traslados de 0,8 a 0,2 por ciento del PIB), en 2025. Sin embargo, de este aumento (1,2 por ciento del PIB) sólo se ahorraría 0,7 por ciento del PIB. Con esto, la Nación acumularía un pasivo contingente (las futuras pensiones de los aportantes), pero no acumularía suficiente activo para pagar las mesadas en el futuro.

Fondo de ahorro

Otro de los aspectos que se debe mejorar en el proyecto presentado por el Gobierno, advierte el comité es la posibilidad de que los recursos del Fondo de Ahorro se puedan

desacumular para razones diferentes a pagar las mesadas pensionales de quienes cotizaron en la constitución del acervo del Fondo.



Dicen los miembros del CARF, además, que dicho fondo debe contar con un gobierno institucional y un estatuto de inversiones que le permita ser administrado en condiciones de mercado, con su rentabilidad como función objetivo, una administración independiente del Gobierno.



Frente a esto, los expertos señalan en el documento dado a conocer que el costo fiscal neto de la reforma depende de la gestión de los recursos de dicho fondo, de ahí la importancia de su buena e independiente administración.



Y añaden que, según sus cálculos una caída de 1 punto porcentual en la rentabilidad sobre los recursos acumulados del fondo eleva el costo de la reforma hasta un 12 por ciento del PIB, al tiempo que dicho fondo se agotaría 9 años antes de lo previsto.



De otro lado, proponen aclarar en el articulado de la iniciativa que el llamado pilar solidario complementa el esquema pensional en el sistema de protección social, pero técnicamente no hace parte de este.



Y dicen que el componente solidario debe tener una lógica presupuestal y en consecuencia, debe separase del proyecto de reforma pensional de tal manera que jurídicamente no pueda interpretarse como un derecho adquirido de los receptores de una transferencia social, no pensional.



Por último, recomienda que el proyecto plantee soluciones a los regímenes especiales, que constituyen 2/3 del problema pensional. También en aras de garantizar la sostenibilidad del sistema, debería incluir modificaciones sobre las semanas cotizadas, la edad de pensión, el porcentaje de cotización y/o la tasa de reemplazo.