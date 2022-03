En el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana, el candidato Gustavo Petro dijo que prescindiría de los fondos privados de pensiones para mandar ese dinero al sistema público, una afirmación que ha puesto en alerta a los afiliados de Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia.



El candidato del Pacto Histórico mencionó que dará un bono pensional mensual de 500.000 pesos (medio salario mínimo) para 3 millones de personas y que este costaría 18 billones de pesos al año.



Esos recursos -dice- que saldrían de una reforma pensional. Esta consistiría en un sistema de pilares en donde en lugar de tener fondos privados de pensiones el dinero estaría solo en lo público, es decir, en Colpensiones.



“En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el Presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”, señaló el exalcalde de Bogotá.

"¿Entonces vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos?", le respondió en directo el otro candidato presidencial Federico Gutiérrez.



A lo que Petro respondió: “¿Es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal que es lo mismo que en salud en las EPS, es dinero público? Es dinero público, mi amigo, lo que pasa es que es un sistema diferente. El sistema de pilares es Colpensiones. Paga la pensión el cotizante en Colpensiones, quien cotiza es porque quiere una pensión, cuando llegue su edad, los cotizantes de ese momento le pagan la pensión. Es un método que garantiza la pensión”.



El economista Jorge Restrepo afirmó que no es cierto que los recursos del ahorro pensional individual sean un recurso público o propiedad estatal. “El aporte pensional y de las empresas, y los rendimientos es propiedad de cada persona que ahorra para el retiro; nacionalizarlo como él propuso sería expropiarlo”, expresó.



Adicional a ello, recalcó que la expropiación está prohibida por la Constitución en Colombia. “Solo existe la expropiación con indemnización en casos de necesidad común (una obra pública), de acuerdo con la ley, y por mandato judicial. Esto es para proteger el ahorro y la propiedad personal”, alertó.



El candidato Petro también dijo en el debate que “se deberían quitar los privilegios tributarios” y ese dinero se debería entregar para que una madre cabeza de familia pueda recibir media pensión mínima.



Además, más tarde, afirmó que el dinero de los cotizantes de los fondos privados está hoy en Odebrecht y en el puente de Chirajara. “En todo proyecto quebrado de Colombia están los fondos de pensiones”, señaló.



La respuesta de Asofondos

Ante estas afirmaciones basadas en "mentiras, con imprecisiones y faltas de rigor", desde Asofondos hicieron un llamado a los candidatos presidenciales a dar una discusión rigurosa, responsable, informada, y sobre todo pensando en el bienestar de los trabajadores.



Santiago Montenegro, presidente del gremio que representa a las empresas que administran el ahorro pensional propiedad dijo que las palabras de Petro son falsas. “No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en el puente de Chirajara. No es verdad que hayan invertido en Odebrecht o que las comisiones sean de un 30 por ciento, sino de un 3 por ciento, y son iguales a las que existen en Colpensiones”, afirmó.

“Quiero hacer un llamado para defender el ahorro pensional que es de los trabajadores. Asofondos quiere un debate informado, basado en cifras”, sentendió Montenegro.



Específicamente sobre la afirmación de las comisiones, el vicepresidente de Asofondos, Daniel Wills, explicó cómo son actualmente los aportes a los fondos obligatorios de pensiones para los empleados dependientes.



Wills dijo que el aporte es del 16 por ciento del salario y de este el empleador pone un 12 por ciento y el empleado otro 4 por ciento.



Además, dice que de ese 16 por ciento, solo un 3 por ciento se usa para cubrir la suma de la comisión y los seguros previsionales.



De un lado, indicó que la comisión es un ingreso de las administradoras y este año llegará a 0,65 por ciento. Del otro, que el seguro previsional para el 2022 llegará a 2,35 por ciento y que este cubre las pensiones en caso de invalidez o muerte del afiliado a través de una aseguradora.



Afirmaciones versus Realidad

Desde Asofondos hicieron una lista de las afirmaciones del candidato frente a la realidad del sistema pensional:



1. Afirmación: Los aportes pensionales en los fondos de pensiones son públicos



Realidad: Eso es falso. Los aportes a los fondos de pensiones son PROPIEDAD de los TRABAJADORES, de nadie más. (art. 13 de la ley 100).



2. Afirmación: Las cotizaciones son “administradas al 30% que cobran en un banco”.



Realidad: Las comisiones (que incluyen seguros por invalidez y muerte) son las mismas en el sistema público y en el privado. En ambos casos se cobra 3%, como se ordena en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. Como porcentaje del saldo administrado, las comisiones son 0,6% y están por debajo del promedio de los países de la OCDE (ver reporte, tabla 1.3)



3. Afirmación: “Un 22% del salario último de lo que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensiones privado”.



Realidad: ocho de diez pensionados en los fondos privados, en promedio, reciben 80% con respecto al último salario, y los de pensión mínima reciben el 100%. Cabe precisar que las pensiones de los que más ganan, que son una minoría, suelen ser más bajas en el sistema privado que en el público, ¿por qué? Porque en dicho régimen se otorgan millonarios subsidios a los más ricos, que el privado no da.



4. Afirmación: “¿Y los dueños de los fondos de pensiones no han saqueado el Estado?”



Realidad: Los dueños de los fondos de pensiones son los trabajadores colombianos, a la fecha 18 millones de personas, estos fondos son su ahorro para la vejez.



5. Afirmación: “Menos 30% de la cotización mensual que va para administración, que es más que el interés”.



Realidad: El interés ha sido más de diez (10) veces mayor a la comisión. Comparando manzanas con manzanas (es decir, como porcentaje del saldo) la rentabilidad histórica ha sido del 8% (ver hoja inicio moderado), y la comisión, 0,6%.



6. Afirmación: Los fondos privados de pensiones no dan pensión.



Realidad: Cada año el número de pensionados en el sistema privado crece cerca de 20%, mientras que en el sistema público crece 4%. ¡Claro que sí hay pensión, sí hay pensionados! El método que defiende Petro le garantiza pensiones altas y subsidiadas a los de mayores ingresos, pero castiga a los trabajadores de menores ingresos que son el 80% de los trabajadores colombianos.



7. Afirmación: Pasando las cotizaciones de los trabajadores a Colpensiones, puede liberar 18 billones anuales.



Realidad: Cambiar la distribución de recursos de los afiliados es en la práctica expropiar a los ahorros para pensiones. La plata que se va a gastar en el bono pensional de quienes por la informalidad no tienen ahorros, está guardada para pagar las pensiones de los afiliados que sí cotizan para pensiones, pero que aún no llegan a la edad de pensión. Al gastarse esos recursos, no habría con qué pagar las pensiones de quienes hoy tienen 20, 30, 40 años. Quitarles recursos a los que ahorran juiciosamente, para darlos a otros, es tapar un hueco para abrir otro peor.



8. Afirmación: Los fondos de pensiones tienen la plata metida en Odebrecht y en el puente Chirajara.



Realidad: Los fondos de pensiones invirtieron en la vía al Llano, y vendieron su participación cuatro (4) años antes de que se cayera el puente Chirajara. También es mentira que haya habido inversiones en Odebrecht. Pero más importante, hay 18 millones de afiliados que pueden verificar cada tres meses, a través de su extracto, dónde está su ahorro y saben cuánto ha crecido en las distintas ventanas de tiempo.