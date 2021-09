Gobierno pide archivar proyecto de traslados express a Colpensiones

El Gobierno se abstuvo de emitir concepto favorable sobre el proyecto que se discute en la Cámara de Representantes relacionado con los llamados traslados express entre los regímenes de pensiones y le solicitó a dicha célula legislativa estudiar la posibilidad de archivarlo, debido a los altos costos que esa iniciativa tendrá sobre las finanzas públicas de ser aprobada.



En carta enviada a representante Jairo Humberto Cristo, de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, el Ministerio de Hacienda advierte sobre el impacto de esos traslados sobre las finanzas públicas, los cuales alcanzarían 74,3 billones de pesos.



La iniciativa busca permitir que los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47, que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas, puedan trasladarse de los fondos privados de pensiones (AFP) al régimen de Colpensiones.



Un ejercicio realizado por el Ministerio de Hacienda indica que de aprobarse esa iniciativa, se trasladarían desde las AFP hacia Colpensiones 223.000 personas, de las cuales se estima que el 59 por ciento logra pensionarse. Al realizar ese cambio se llevarían hacía Colpensiones cerca de 29,4 billones de pesos que han acumulado en sus cuentas de ahorro individual (CAI).



Y agrega que esos traslados implican, además, la anulación neta de bonos pensionales por valor de 9,9 billones de pesos. "Quienes se trasladan generan un costo en valor presente para la Nación por valor de 74,3 billones, que incluye pensiones e indemnizaciones sustitutivas", señala la comunicación.





Así las cosas, destaca el Ministerio de Hacienda en su carta, que ante un posible aumento de gasto, la iniciativa afectaría las finanzas de la Nación, pues generaría costos fiscales que no se encuentran previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto de los Sectores involucrados.



Además, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el proyecto de ley debe hacer explícita su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y debe incluir expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el respectivo financiamiento. Sin embargo, no se observa el cumplimiento de estos requisitos.



"A juicio de este Ministerio, la propuesta de traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del RPM, sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en

aprietos serios su sostenibilidad", reitera el Gobierno.