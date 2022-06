Cada día estalla entre nosotros un debate nuevo sobre las pensiones. Cada semana empieza una nueva trifulca. Reinan la confusión, el caos, la incomprensión y el miedo. El país está padeciendo sobre este tema un enredo monumental.



Para no ir muy lejos, en la campaña electoral que acaba de pasar, cada candidato tenía una propuesta diferente sobre el futuro del régimen de pensiones.



Y la gente sencilla, la gente del común, los ciudadanos corrientes, no entienden qué es lo que está pasando, ni a qué se debe tanta polémica.

Candidatos presidenciales, ministros, periodistas, académicos enfrascados en una discusión interminable, desordenada y airada. La pensión es un esfuerzo que los trabajadores hacen para asegurar su futuro, su vejez, su retiro.



Se rompen el lomo trabajando de sol a sol, con la ilusión de que, como ahorran para su pensión, tienen asegurado ya el bienestar de la vejez.



Pero en Colombia, que, como dice el poema popular, “es la tierra de las cosas singulares”, la pensión se ha convertido en lo contrario, es decir, en la incertidumbre del futuro y en un auténtico dolor de cabeza.

Las ideas están revueltas en un verdadero sancocho. La gente, aterrada, se pasa la vida preguntándose: ¿será que nos quitan las pensiones?, ¿será que se las apropia la corrupción?, ¿tanto trabajar y ahorrar para nada?



Por eso fue que, buscando un poco de claridad en medio de esta penumbra, me puse a consultar la opinión de los que saben, de los entendidos, de los estudiosos y sensatos (que ya no abundan, la verdad sea dicha).

Los fondos y los pensionados

Para empezar por el principio, poniéndole un poco de orden a este zafarrancho, aclaremos que un fondo de pensiones es la institución que recauda los dineros que la gente va ahorrando para su pensión, y se encarga de invertirlos para que produzcan unos rendimientos.



En Colombia existen cinco de esos fondos, uno de los cuales, llamado Colpensiones, es de carácter estatal. Los otros cuatro son empresas privadas: Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos.



Entre todos ellos tienen alrededor de 18 millones de afiliados, lo que constituye casi el 40 por ciento de la población total del país. Imagínese usted el tamaño de esas instituciones.

Pues bien: Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, la institución que agremia a los fondos de pensiones y cesantías, informa que en este momento hay seis millones y medio de colombianos adultos, y, de ellos, solo 1,6 millones se han pensionado ya. He ahí una prueba numérica, y por eso mismo inequívoca, de las fallas que acosan al sistema.



Por su parte, una cuidadosa investigación de Roberto Mauricio Sánchez, magíster en economía y en ciencias sociales del trabajo, establece que, de esos 6,5 millones de personas mayores, 3,8 millones tienen hoy más de 60 años.



Sin embargo, y según las estadísticas que el propio Estado me suministró a través del Dane, solo hay un millón y medio de colombianos pensionados que reciben su asignación mensual. Lo que significa que mucho menos de la mitad de ellos no tiene protección económica para la vejez.

Facebook Twitter Linkedin

Según Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, en este momento hay 6,5 millones de colombianos adultos, y, de ellos, solo 1,6 millones se han pensionado. Foto: Mauricio Moreno. Archivo EL TIEMPO

Esa baja cobertura que les acabo de describir demostró que el sistema requiere con urgencia una reforma profunda.



Hasta que llegó la campaña electoral para disputarse la Presidencia de la República y ahí fue donde se armó la trifulca. Cada candidato se sintió con los conocimientos suficientes para proponer su proyecto personal de reforma. Cada una fue diferente.



Para empezar, la primera discusión que se armó, sin mucha serenidad y más bien con mucha altanería, fue esta: ¿dónde deben mantenerse los dineros que recauda el sistema de pensiones, en la Colpensiones del Estado o en los fondos privados?

Le pido su opinión sobre esa disyuntiva a Mauricio Olivera, que ha dedicado su vida entera al estudio de estos temas.“Ninguna de las dos alternativas es atinada –me dice él–. Los candidatos no hicieron una discusión técnica entre Estado y mercado, como debería serlo, sino un debate ideológico. Y ese es el péndulo del cual América Latina no ha logrado salir hasta ahora”.

Mejorar la cobertura

Olivera, que fue director de Colpensiones durante cuatro años, me suministra unos datos sorprendentes: “En Colombia solo uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión. Es decir, solo el 25 por ciento. Esa cobertura nuestra es terriblemente baja. Para dar un ejemplo comparativo, España, que tiene una población similar a la nuestra, gasta el 12 por ciento de su producto interno bruto para pagar las pensiones de sus funcionarios estatales, y Colombia gasta en eso mismo, administrado por Colpensiones, solamente el 1 por ciento”.



De manera, pues, que el proyecto para reformar el régimen pensional empezó por ocuparse de aumentar la cobertura, “es decir, diseñar un sistema en el cual todos los adultos mayores cuenten con un ingreso digno para su vejez”, según el señor Olivera.

¿Por qué estamos en ese drama? La verdad sea dicha, aunque nos duela, porque en Colombia solo uno de cada tres trabajadores ahorra para su pensión. Solo uno paga lo que aquí llamamos “la cotización”. Por eso mismo, Olivera agrega que “es en ese punto donde debería concentrarse gran parte de la discusión de la reforma”.



Sin embargo, en estos tiempos electorales la discusión se ha centrado es en el tema político: ¿las cotizaciones mensuales que paga la gente deberían estar en fondos privados o en los fondos públicos de Colpensiones? Ay, la politiquería que nos está ahogando...

El caso de militares y policías

Esta dolorosa crisis de las pensiones afecta a los trabajadores civiles, pero también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Lo triste es que, en medio de la monumental polémica que se ha formado, nadie se toma el trabajo de averiguar cuál es la situación en que se encuentran las pensiones de los colombianos que arriesgan sus propias vidas todos los días.



Las calamidades de orden público, el conflicto armado, las declaratorias de estado de sitio, la aparición de guerrillas y grupos paramilitares, la expansión de batallones en el territorio nacional, todo ello ha ido dando forma, con el paso de los años, a innovaciones permanentes en el régimen pensional de nuestros soldados y policías.



Hablé, por separado, con un par de expertos en esa materia específica, y ambos me pidieron mantener sus nombres en reserva. Uno de ellos me dijo: “Para empezar, en las Fuerzas Armadas no se habla de pensión de jubilación o vejez, sino de asignación de retiro. En ella, al contrario de lo que ocurre con los trabajadores civiles, no hay requisitos de edad para reconocer y pagar un retiro. Lo que se exige es tiempo de servicio, lo cual ha variado mucho en los últimos años”.

Hay un capítulo específico, en el caso de policías y militares, que es el de aquel uniformado que muere en combate o en una misión oficial. Está establecido que sus familiares, conocidos como “beneficiarios”, reciban una pensión.



“Lo malo es que esos beneficiarios se han visto afectados últimamente –me dice el otro entrevistado–. Hasta hace poco, la compañera permanente del muerto era reconocida como heredera de esa pensión. Ahora no. Los hijos discapacitados, si son mayores de 18, hoy en día se encuentran en una encrucijada para que los reconozcan como beneficiarios”.

Las estadísticas demuestran que el grueso de la población militar y policial, es decir, los policías comunes y soldados rasos que sufren un accidente laboral, son los más afectados por esta falta de previsión en el régimen laboral de los militares.



“La verdad sea dicha –coinciden ambos entrevistados–, en un alto porcentaje los uniformados colombianos afectados por su trabajo no cuentan con una pensión de invalidez, ni con indemnizaciones justas, y ni siquiera con los tratamientos médicos adecuados que permitan su recuperación”.

Las cifras exactas

¿A qué nos han llevado, entonces, todos esos abusos y negligencias en el caso específico de militares y policías?



“La terrible realidad de hoy en día –me dicen los investigadores– es que actualmente cursan en los despachos judiciales miles y miles de tutelas o demandas contra el Estado, contra los servicios de sanidad de cada una de las fuerzas armadas, y todas esas demandas reclaman lo mismo: la práctica de un examen médico de retiro, o una junta médica que pueda hacerle a la víctima un diagnóstico laboral y, por ende, el reconocimiento económico para estos servidores”.

Facebook Twitter Linkedin

Actualmente hay 17.397 militares o policías en el país que cuentan con pensión por invalidez. Foto: Vanessa Perea Bonilla

Hasta hace un mes, las estadísticas que he podido recabar dicen que, en las Fuerzas Militares o de Policía, el número de personas que reciben pensiones por invalidez es de 17.397. A su vez, los beneficiarios de pensiones de sobrevivientes o los sustitutos de quienes han muerto, llegan a 26.385.



Pero lo que más me ha estremecido en materia de números es la cantidad de demandas y procesos.



Oigan esto: según las cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta hace seis meses –enero de este año–, había en los juzgado colombianos 32.573 procesos en contra del Ministerio de Defensa, las cajas de retiro de las Fuerzas Militares o sus direcciones de sanidad. Las razones que esgrimen los afectados son múltiples.



Esa monumental cantidad de demandas ha sido valorada en una cifra que llega a los 4 billones de pesos.

Epílogo

Al terminar nuestro diálogo, y haciendo relación a los sufrimientos por la pensión que padecen tanto civiles como militares, Mauricio Olivera evocó una novela magistral de Gabriel García Márquez, quien era nieto, precisamente, de un coronel: la historia de aquel militar retirado que se pasó el resto de la vida parado en la orilla del río Magdalena, esperando la carta tan ansiada en que le contaran que su pensión de retiro, por fin, había sido aprobada.



Olivera siguió hablando sobre la necesidad de la reforma, la urgencia de aprobarla, lo justa que debería ser, y al final, esbozando una leve sonrisa de piedad, me dijo: “Lo que debemos buscar es que el coronel sí tenga quien le escriba”.



JUAN GOSSAIN

Especial para EL TIEMPO