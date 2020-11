Así está Colombia en 'rankings' de sistemas pensionales

El sistema pensional colombiano fue puesto bajo la lupa y comparado con los de decenas de economías desarrolladas y emergentes, durante la elaboración de dos índices globales cuyos resultados se dieron a conocer recientemente.



Se trata del Índice Mundial de Pensiones de la firma consultora Mercer en asocio con el CFA Institute, y el Índice Global de Retiro de Natixis.



Aunque el país muestra debilidades en materia de sostenibilidad, cobertura y distribución del ingreso, mejora en aspectos como el acceso a la salud y calidad de vida.



El de Mercer incluye en su análisis los sistemas de ingresos de jubilación o pensionales de 39 países, en relación con más de 50 indicadores que se agrupan en tres subíndices: adecuación, es decir, los beneficios que ofrecen; sostenibilidad, en el marco del envejecimiento de la población, e integridad, que se refiere al nivel de confianza y transparencia en sus operaciones.



Colombia obtuvo una calificación global de 58,5 puntos en esta medición, lo que la ubicó en el puesto número 21 entre los 39 países evaluados.



En el subíndice de adecuación del beneficio, el país obtuvo 62,5 puntos; este abarca aspectos como la garantía de pensión mínima y la composición salarial de los afiliados al sistema, que concentran el mayor número de personas con cotizaciones sobre el salario mínimo.



David Cuervo, director de Bienestar Financiero y Patrimonial de Mercer Colombia, explica que esta puntuación “indica que el beneficio y la forma como se compone es relativamente adecuado, dado que tenemos una garantía de pensión mínima”.

En cuanto al subíndice de sostenibilidad, a Colombia no le fue bien, pues alcanzó apenas 45,5 puntos. “Este factor, que nos indica si podemos pagar el sistema, es en lo que peor nos va. Aquí pesan el aumento de la expectativa de vida de la población, la deficiente cobertura de pensiones y el bajo nivel de activos que soportan el sistema pensional, en relación con el PIB del país”, explicó Cuervo.



Advierte que Colpensiones, por ejemplo, “no tiene reservas, depende de lo que recibe de las cotizaciones para pagar y no le alcanza; en cuanto a los fondos privados, evaluamos los sistemas en función del monto de los activos bajo administración y encontramos que Colombia tiene cerca del 24 por ciento del PIB en ahorro pensional, bajo en comparación con el de sistemas muy robustos, como Dinamarca y Australia, que tienen ahorrado más del 170 por ciento de su PIB en pensiones”.



En cuanto al envejecimiento de la población, Cuervo señala que “el país ha venido aumentando su expectativa de vida, y en ese orden de ideas las edades de retiro deberían ser tardías”.



Por último, en el subíndice de integridad el país alcanzó un resultado de 70,5 por ciento, que lo deja en el promedio. “Este –señala Cuervo– evalúa la fortaleza del sistema en relación con la calidad de la regulación, la protección y comunicación a los afiliados, y la eficiencia en términos de costos de administración”.



Explica que en este punto quedamos en la parte media, media baja, de la tabla, dado que Colombia tiene un “régimen de inversión rígido; si bien se quiere que los fondos de pensiones tengan una mejor rentabilidad, las cosas que pueden hacer para lograrlo son limitadas. No pueden invertir en activos alternativos, en los niveles apropiados”.

No se trata solo de recibir mesadas, también de la calidad de vida

La segunda medición es el Índice Global de Retiro de Natixis. Este busca establecer, con base en la revisión de los sistemas de retiro de 44 países, integrantes de la Ocde y un grupo adicional de economías en desarrollo y emergentes, cuál será el ingreso de las personas al jubilarse y las condiciones que los Estados les brindan para que tengan real calidad de vida.



Este índice está compuesto por cuatro subíndices, que agrupan 19 indicadores.

José Luis León, director de Natixis en Colombia, explica que en salud (primer subíndice) se analizan indicadores como la expectativa de vida, el gasto en salud del país y el gasto de bolsillo que debe hacer la gente para acceder a estos servicios; el segundo es finanzas en el retiro, relacionado con las condiciones macroeconómicas que permiten obtener mejores rendimientos para las inversiones con recursos pensionales; el tercero es bienestar material, que da una mirada a la distribución del ingreso, el ingreso per cápita y el desempleo en la tercera edad, y el cuarto es calidad de vida, que incluye aspectos como el índice de felicidad, calidad del aire y del agua, y condiciones sanitarias y ambientales.

Con respecto a la última medición, el país subió dos puestos y se ubicó de número 40 entre 44 naciones evaluadas.



León aclara que dado que la comparación se hizo con sistemas de países mayoritariamente desarrollados, se explican la posición de Colombia y el hecho de que ningún país de América Latina haya clasificado en los primeros 30 puestos.



De acuerdo con el director de Natixis, los resultados de Colombia en bienestar material no fueron buenos: “En términos de distribución del ingreso somos, después de Brasil, los peores en América Latina. En este aspecto hay mucho por hacer; el país debe enfocarse en políticas que mejoren este aspecto, en forma de reformas como las tributarias”.



El país obtuvo una buena puntuación en los indicadores de factores ambientales, de felicidad y calidad del aire.



Análisis de Asofondos coinciden con los hallazgos hechos por estos índices sobre el sistema pensional en materia de problemas estructurales, como la baja cobertura, asociada a la alta informalidad laboral en el país. “Esto desemboca en el hecho de que hoy tenemos más de 3 millones de adultos mayores que no cuentan con ningún mecanismo de protección para su vejez”, indica el gremio.



También se refiere a la insostenibilidad e inequidad del régimen público de pensiones, “además de no contar con suficientes trabajadores jóvenes para financiar el régimen de prima media, es inequitativo, pues otorga subsidios altos a las personas que cumplen con los requisitos para pensionarse, y no les reconoce interés real a la gran mayoría que no logra dichos requisitos”.

