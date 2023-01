En medio de la polémica que generó las declaraciones de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien dijo, en víspera de la Navidad, que con el ahorro que millones de colombianos tienen para sus pensiones se financiarían temas sociales y obras de infraestructura, como un proyecto férreo que iría de Buenaventura hasta Barranquilla, entre otros, los fondos privados de pensiones (AFP) rompieron su silencio y rechazaron de manera tajante ese tipo de iniciativas que ponen en riesgo ese ahorro.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, le dijo a EL TIEMPO, en exclusiva, que de ninguna manera los recursos de los jóvenes deben ir a tapar el enorme déficit de Colpensiones, ni pagar subsidios y mucho menos financiar proyectos de inversión lunáticos. Y advirtió que Colpensiones debe tener un esquema institucional similar al del Emisor.



El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. Foto: Filiberto Pinzón / EL TIEMPO

¿Cuáles son los aspectos que, según Asofondos, podrían asegurar una reforma pensional sólida?

Desde hace por lo menos 10 años, les hemos propuesto a todos los gobiernos hacer una reforma pensional. Cualquier reforma que se haga debe tener como centro garantizar las pensiones a todos los trabajadores hoy y mañana. La necesidad de reforma está estrechamente ligada al dramático envejecimiento de la población, que es uno de los problemas más serios que enfrenta la humanidad. Cada año hay menos cotizantes activos a la seguridad social y más adultos mayores, que requieren un ingreso para vivir y una costosa financiación de su salud. En Colombia, hoy hay 7,3 millones mayores de 60 años, en tan solo 30 años habrá 17; hoy hay tan solo 800.000 mayores de 80 años, en 30 años habrá 3,6 millones. Esto hace que la transición demográfica convierta a los regímenes pensionales de reparto o de prima media en esquemas financieros piramidales.



¿Qué riesgos trae esto?

Esto implica que no son sostenibles o lo son solo con una reducción progresiva de los beneficios: no dar pensión, aumentar la edad, subir las cotizaciones, más semanas de cotización o menor pensión. Por estas razones, la reforma que se haga debe estar basada en el ahorro y en la capitalización, que puede estar administrada por el sector privado y por el sector público. Cada vez más países del mundo están incorporando el ahorro en sus sistemas pensionales. El último en hacerlo fue China. Y en México, que ya lo tenía, la más reciente reforma de López Obrador incrementó sustancialmente la capitalización individual. En este orden de ideas, la reforma pensional que se haga debe ser no para los próximos cuatro años, sino para las generaciones futuras. Debe ser una reforma pensando en los jóvenes de hoy para cuando ellos sean adultos mayores. Además del envejecimiento de la población, Colombia necesita una reforma del sistema de protección de la vejez por la baja cobertura existente, porque en el sistema público los mayores subsidios van a las pensiones más altas, y por el enorme déficit y pasivo pensional que tiene Colpensiones.

Puntos claves

¿Cómo lograr una reforma pensional que corrija los desajustes actuales si el Gobierno ha dicho que no se tocará la edad ni el monto de los aportes?

Una reforma debe tener: un pilar solidario para los adultos mayores pobres, financiado no con las cotizaciones de los trabajadores formales, sino con recursos del presupuesto nacional. Nosotros hemos argumentado que se debería crear un fondo especial para este propósito, alimentado con diversas fuentes de ingresos públicos; un pilar contributivo de capitalización individual, que puede ser administrado tanto por entes públicos como privados; un pilar semicontributivo, formado por los ahorros que no alcanzan a financiar una pensión de salario mínimo y que se puede sumar al pilar solidario; un pilar de ahorro voluntario. Naturalmente, la reforma que se haga deberá tener un período de transición y deberá respetar los derechos adquiridos de los actuales jubilados y las expectativas legítimas de quienes están próximos a jubilarse. Proponemos, además, que la naturaleza jurídica de Colpensiones se transforme y se aísle del ciclo político.



¿Qué significa esto?

Colpensiones debe tener un esquema institucional semejante al del Banco de la República, con una junta directiva totalmente independiente nombrada a plazos fijos. Con estos principios, el régimen público comenzará a ser sostenible porque desaparecen los subsidios a las pensiones altas, las pensiones serán proporcionales a las contribuciones de toda la vida y actuarialmente justas. Como estarán basadas en el ahorro de cada afiliado, no será necesario ajustar tanto las cotizaciones o la edad de jubilación.

Ahorro es fundamental

¿Tiene Colpensiones un régimen de inversión que le permita manejar unas reservas futuras, tal como lo está proponiendo el Gobierno?

Hoy, Colpensiones es un pagador de pensiones muy regresivas, es decir que dan subsidios mayores a los de mayores ingresos, y un pagador de las llamadas indemnizaciones sustitutivas a la gran mayoría de afiliados que no se jubilan y a quienes se les devuelven las cotizaciones ajustadas solo con la inflación (según cifras de Colpensiones, 7 de cada 10 personas que alcanzan la edad no se pensionan en esa entidad; según cálculos de varios académicos y según nuestras estimaciones son 9 de cada 10 los que no se jubilan en Colpensiones). Como no se les reconoce interés real, dichas devoluciones son solo una séptima parte de lo que devuelven los fondos de pensiones privados. Colpensiones no tiene reservas ni un régimen de inversión, que sí debería tener en el futuro. Como no tiene activos, en su balance tiene un pasivo y un patrimonio neto negativo de 39 por ciento del PIB, correspondiente al régimen general de pensiones. Si se consideran los regímenes especiales, dicho déficit asciende a 103 por ciento del PIB. Si pagara intereses en sus devoluciones a quienes no se jubilan, su déficit corriente sería mucho mayor y el pasivo pensional igualmente, más elevado.



¿Cómo lograr que el régimen de prima media pueda contar con unas reservas pensionales sin que esto dependa de los recursos de los fondos privados?

Con la reforma pensional habría que crear otro régimen de pensiones público, totalmente aislado del régimen actual de prima media, que habría que ir marchitando. Los recursos que lleguen al nuevo régimen público deberán ahorrarse para crear las reservas que financien las pensiones de los jóvenes de hoy. De ninguna manera, con esos recursos de los jóvenes se deberán tapar los enormes huecos que tiene Colpensiones hoy, tampoco financiar nuevos subsidios, menos financiar proyectos de inversión lunáticos, como el tren entre Barranquilla y Buenaventura. Ojo, no estamos proponiendo acabar Colpensiones, estamos proponiendo cuidar los nuevos recursos que entren a Colpensiones, separándolos del régimen de prima media actual. Los recursos nuevos que lleguen a Colpensiones deben ahorrarse también para, por lo menos, mantener el flujo de ahorro del país, que es bajo comparado con el de otros países. Si dicho ahorro se llega a reducir, subirán las tasas de interés y se encarecerían el financiamiento y el refinanciamiento de la deuda pública y privada, para el ciudadano de a pie se hace más difícil comprar casa propia, cambiar el carro, y todo lo que se financia con deuda. Una reducción del flujo de ahorro también deterioraría la cuenta corriente de la balanza de pagos, que ya tiene un déficit cercano al 7 por ciento del PIB, e incrementaría el precio del dólar. Por esas razones, las calificadoras de riesgo y los fondos de inversión internacionales están muy pendientes de lo que pueda pasar con la reforma pensional en Colombia.

Acabar con subsidios a grandes pensiones

¿Los recursos que se espera que salgan de las AFP, con la reforma, sí alcanzarán para pagar las pensiones de los jubilados de Colpensiones y a crear unas reservas que se puedan luego invertir en infraestructura?

Hasta ahora, no conocemos un texto de reforma pensional por parte del Gobierno. Lo único que se ha dicho es que las cotizaciones sobre cuatro salarios mínimos irían a Colpensiones y que las cotizaciones por encima de estos irían a los fondos de pensiones privados. Si es así, esa plata no sale de las AFP sino de las cotizaciones de los trabajadores. Esos ahorros son de los trabajadores y por eso, administre quien administre, deberían ser muy bien manejados, por equipos técnicamente capacitados. De esa forma, con esos ahorros no se deberían pagar pensiones de los jubilados de Colpensiones, ni subsidios para los adultos mayores. El déficit de los actuales jubilados debe seguir siendo pagado por el presupuesto nacional, y lo mismo debería hacerse con otros subsidios que se piensen crear, como los 500.000 pesos para los adultos mayores.



¿Qué hacer con los subsidios a las grandes pensiones?

El Gobierno y el Congreso tienen que tomar decisiones en materia pensional pensando en lo que le conviene a la mayoría y no en mantener privilegios exorbitantes. Los subsidios a las grandes pensiones no son viables y esa es otra razón para que los recursos nuevos que lleguen a Colpensiones se ahorren en un régimen nuevo aislado de las cuentas del actual régimen de prima media. Proponemos que en el nuevo régimen público solo haya subsidios a las pensiones de salario mínimo. La necesidad de un nuevo régimen público diferente al actual de prima media con subsidios y con semejante pasivo pensional se justifica, entre otras cosas, porque aun si el actual régimen público no tuviese dichos subsidios no es sostenible por la transición demográfica que, irremediablemente, convierte a los regímenes de reparto en pirámides financieras.



¿De dónde tendrían que salir los recursos para los millones de adultos mayores que no se jubilarán y a quienes se ha prometido un ingreso de 500.000 pesos mensuales?

Por las razones expuestas, esos recursos deberán salir del presupuesto nacional y jamás de las cotizaciones de los trabajadores formales que lleguen al régimen público. El costo de ese subsidio sería de 18 billones de pesos anuales si es para 3 millones de adultos mayores y de 36 billones si se extiende a todos los adultos mayores de hoy. Todo esto quiere decir que una reforma pensional debe ser pensada para las presentes y también para las próximas generaciones y jamás debe ser vista como un mecanismo para darle caja a una administración.



CARLOS ARTURO GARCIA M.

En Twitter: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com