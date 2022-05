Los cambios que se proponen para el sistema pensional en el país, desde de las campañas políticas a la Presidencia de la República, siguen generando dudas en torno a la posibilidad de que parte de los recursos que cotizan y los que tienen ahorrados los trabajadores en los fondos de pensiones privados pasen no solo a utilizarse para financiar el déficit del régimen público a cargo de Colpensiones, sino para darles pensión a los adultos mayores que aún no la tienen.



(Lea además: Lo que dejó el debate definitivo de los candidatos a la Presidencia)

Durante el reciente debate organizado por EL TIEMPO y Semana, el candidato Federico Gutiérrez le dijo al candidato Gustavo Petro que no es posible que un día diga una cosa, y al otro se echa para atrás porque dio un efecto negativo, al referirse a la idea de tomar parte del ahorro pensional de 18 millones de colombianos para dichos propósitos.



(También: Elecciones presidenciales: consulte los horarios para votar este domingo)



En el debate, Petro aseguró que nunca se refirió a los stocks o saldos de los afiliados sino a las cotizaciones, lo cual generó reacciones de parte de quienes saben del tema pensional.



Al respecto, el analista Jorge Restrepo dijo que, en un trino del 23 de septiembre del 2021, Petro sí planteó estatizar el stock del ahorro pensional en las cuentas de ahorro individual.



Y dijo que, en dicho tuit, el candidato afirmó que “el traslado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones debe ir acompañado del bono pensional con el ahorro que hizo el cotizante al fondo privado”.



Para Asofondos, gremio de los fondos de pensiones privados, la propuesta de Petro traslada tanto el flujo como una parte muy grande del stock de ahorros, porque el traslado es obligatorio.



(En contexto: ¿Qué es verdad y qué no de lo que dijo Petro del sistema pensional?)



En declaraciones al programa La Noche, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, aseguró que Petro no ha explicado bien las consecuencias de esa propuesta, ya que si bien le daría una caja de 20 billones de pesos por año al Gobierno, el déficit de 42 billones va a continuar porque al mismo tiempo Petro ha dicho que “se va a gastar esos recursos en un subsidio de 500.000 pesos mensuales para 3 millones de viejitos”.

Esa propuesta baja la cobertura de pensionados. No se van a jubilar porque el régimen público requiere 1.300 semanas de cotización y el promedio de los trabajadores es de 500 FACEBOOK

TWITTER

“Cuesta 18 billones de pesos por año. Esa propuesta baja la cobertura de pensionados. No se van a jubilar porque el régimen público requiere 1.300 semanas de cotización y el promedio de los trabajadores es de 500. Esto hace que el 90 por ciento de los que se verían obligados a pasar no se van a jubilar, es decir, solo 10 por ciento se jubilarían frente al 22 por ciento en los fondos privados”, agregó.



(Lea también: Fajardo: 'Petro, ¿de dónde va a sacar 65 billones de pesos?)



Por su parte, Moisés Wasserman, columnista y exrector de Universidad Nacional, trinó que “el argumento de que no se va a usar para gasto corriente el stock de los ahorros pensionales sino el flujo, equivale a decir que no se va a desecar un lago, solo se van a desviar sus fuentes”.



Jorge Llano, experto en el sistema pensional, indicó que la propuesta de Petro afectaría el nivel de ahorro como porcentaje del PIB y se estima que se llevaría cerca del 70 por ciento del ahorro futuro para aumentar gasto público. “Claro, aumentando la deuda que tendremos que pagar los jóvenes de hoy, y las siguientes generaciones cuando el país ya tenga muchos menos jóvenes por cada adulto mayor”, añadió.