Apropósito de que el próximo lunes se instalará la mesa de concertación referente al tema de pensiones, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dio detalles sobre la propuesta pensional que el fondo privado de pensiones le presentó al Gobierno.



Actualmente, Asofondos cuenta con 18 millones de trabajadores que "son dueños de $350 millones, de ellos, un 70 por ciento son producto de buenas rentabilidades. Esa plata es de ellos, no es de los banqueros o del sistema financiero, es de los trabajadores", detalló Montenegro.

Por lo que, sobre lo planteado por el gobierno de Gustavo Petro, señaló que: "Estamos de acuerdo en que hay que fortalecer el pilar solidario, ampliar la cobertura y dar más plata, que se cubra por lo menos la línea de pobreza absoluta. No estamos de acuerdo en que esa plata venga de las cotizaciones de los trabajadores formales, porque eso es un impuesto al trabajo. Entonces, no habría plata para pagar sus pensiones y sería como arrebatarle plata a los trabajadores colombianos".



Para Montenegro, se deben poner las cifras sobre la mesa, y tratar de resolver los problemas no solo de corto plazo, sino también los de largo plazo, de las generaciones futuras.



Entonces, lo que más le preocupa a Asofondos de la reforma pensional, de la que ya se viene hablando, es el impuesto a las pensiones y, especialmente, a las pensiones que no son subsidiadas, y el desestímulo al ahorro voluntario.



De manera que, ¿cuál es la propuesta de asofondos?, según Montenegro, un primer pilar solidario sería ampliar Colombia Mayor, "que se debe financiar con recursos del Presupuesto Nacional, no con los ahorros de los trabajadores".



Y agregó: "Hay que eliminar los subsidios a las pensiones altas del régimen público, eliminar el subsidio a la gasolina, otra parte puede venir de Ecopetrol o de otras empresas públicas. Entonces, la idea es crear un fondo soberano, como existe en muchos países".

