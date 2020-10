Archivan proyecto de traslado de pensiones que costaba $ 77,6 billones

La Comisión Séptima del Senado archivó el proyecto de ley por medio del cual se autorizaba el cambio de régimen pensional de los afiliados a los fondos privados hacia Colpensiones, que tuvieran al menos 750 semanas cotizadas y que en el caso de las mujeres sean de 47 años en adelante y en el de los hombres de al menos 52 años.

Por seis votos contra cinco la célula congresional tumbó el proyecto que estaba a punto de llegar a la plenaria del Senado para su aprobación final tras el paso por la Cámara de Representantes.

El proyecto habría permitido que 518.000 afiliados a fondos privados pasaran a Colpensiones, pero solo a unos 113.000 les convenía, mientras que 202.623 no alcanzarían a jubilarse en el régimen público, de acuerdo con estimaciones de Asofondos, gremio de los fondos privados.



Los traslados les habrían costado al resto de colombianos 77,6 billones de pesos, de acuerdo con esos cálculos, al responder por las pensiones, los subsidios o la devolución de los recursos para quienes no alcanzaran a jubilarse.



El Ministerio de Hacienda envió tres advertencias en las que alertaba de los potenciales efectos fiscales de la aprobación de la iniciativa.



La última comunicación, firmada por el Viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, indica que la disposición “afecta la sostenibilidad financiera no solamente del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones), sino de todo el Sistema General de Pensiones, poniendo en aprietos serios su sostenibilidad”.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO