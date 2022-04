Al próximo presidente le va a tocar hacer frente al creciente problema pensional que enfrenta Colombia donde actualmente hay más de 3 millones de adultos mayores que no reciben ninguna pensión y otros 1,7 millones a los que solo les llegan los 80.000 pesos mensuales del programa Colombia Mayor.



Ante esta problemática, diferentes expertos reunidos en Cartagena en el Congreso Fiap Asofondos debatieron cuáles son los retos más urgentes y las posibles soluciones para corregir los desequilibrios derivados del actual sistema en el conviven el Régimen de Prima Media (RPM) o Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), administrado por los fondos de pensiones privados como Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el gremio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aseguró que se debería hacer una ‘Reforma Integral de Protección a la Vejez’ que elimine los subsidios a las pensiones de la población de altos ingresos en el régimen público.



“Se trata de tener equidad. Hoy el 80 por ciento de los subsidios se entregan a las personas que tienen ingresos que están ubicados entre el decil cuarto y quinto. Hay que buscar que los subsidios estén enfocados en las personas que realmente lo necesiten”, añadió Juan David Correa, presidente de la AFP Protección.



Además, el líder gremial recalcó que el régimen de prima media no es viable financieramente y que debería haber un solo régimen contributivo basado en el ahorro individual.



“Proponemos que haya un solo régimen. Debería ser uno que pueda ser administrado por entes públicos o privados. Podría haber AFPs públicas, por ejemplo, en el Fondo Nacional del Ahorro, así como hay compañías de seguros públicas como lo es Positiva”, señaló Montenegro.



Otra de las propuestas de reforma a la protección a la vejez de los fondos de pensiones es potencializar los programas de Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) para aumentar la cobertura y hacer un sistema sostenible para las generaciones futuras que asegure los suficientes recursos para pagar las pensiones.



En ese sentido, la propuesta es aumentar los beneficiarios de Colombia Mayor para todos los adultos mayores de los niveles 1 y 2 del Sisbén, quienes empezarían a recibir un ingreso al menos equivalente a la línea de pobreza.



Respecto a subir la edad de pensión que actualmente está en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, Montenegro dijo que esa no es la prioridad actual pero cuando llegue el momento debería hacerse de una manera gradual.