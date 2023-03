La reforma pensional que radicó el Gobierno ante el Congreso propone un nuevo sistema pensional de pilares, basado principalmente en el principio de solidaridad en el que se le daría una renta de 223.000 pesos a los adultos mayores de 65 años más vulnerables, pero con un notable impacto negativo sobre el ahorro nacional, la sostenibilidad fiscal y el mercado de capitales del país.



Así lo establece un análisis elaborado por el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, que dice que la reforma corregiría de manera parcial e incompleta parte de los problemas de baja cobertura, ineficiencia del gasto público e inequidad del sistema pensional actual.



Entre los aspectos positivos frente a la propuesta inicial del Gobierno, el informe resalta la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, la reducción del umbral de las personas que tienen que cotizar de manera obligatoria a Colpensiones (estaba en 4 y pasó a 3 salarios mínimos) y la moderación del tamaño del pilar solidario, de 500.000 a 223.000 pesos.

Impacto en el mercado de capitales



Los cálculos de Corficolombiana apuntan a que la reforma pensional tendría un efecto “adverso” sobre el portafolio de las administradoras de fondos de pensiones, como resultado de flujos negativos que empezarían a evidenciarse desde el 2025, año en el que la ley entraría en vigor.



En consecuencia, el stock administrado por los fondos de pensiones privados (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) pasaría de representar el 24,1 por ciento del PIB en 2022 a solo el 14,2 por ciento del PIB en el 2039.



Lo anterior se daría por la caída en el flujo de las cotizaciones que reciben los administradores de fondos de pensiones y los traslados a Colpensiones durante el régimen de transición a partir de 2025.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma pensional.

Hay que recordar que entre 1 y 3 salarios mínimos estarían cotizados en Colpensiones y por encima de ese valor en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esto significa que alrededor del 90 por ciento de los cotizantes de los fondos privados, que son los que ganan actualmente entre 1 y 3 salarios mínimos, tendrían que pasar de manera obligatoria a Colpensiones y los restantes se quedarían con el restante.



“Proyectamos el ahorro pensional privado de los próximos años basados en los flujos positivos y negativos de las administradoras de fondos de pensiones, a saber: los rendimientos del portafolio, las cotizaciones al componente complementario de ahorro individual, las comisiones y seguros, los traslados a Colpensiones, las devoluciones de saldos y los pagos de pensiones”, dice el informe.

En total, proyectan una caída en los flujos (sin rendimientos) de las administradoras de fondos privados en 2025, que pasarían de tener ingresos netos por 5,9 billones de pesos en 2024 a egresos netos de 15,9 billones de pesos a partir de la entrada en vigor de la reforma.



“Este retroceso se daría por una caída de 25 billones de pesos en las cotizaciones, lo que estaría parcialmente compensado por menores comisiones y seguros. Si bien nuestro escenario base no asume un aumento en traslados, resaltamos que este componente podría exacerbarse en función del supuesto que se haga de la cantidad de cotizantes que podrían haberse trasladado a Colpensiones y no lo hicieron”, dice el informe.



Según Corficolombiana, a raíz de estas necesidades de caja en el 2025, es previsible que las AFP salgan a liquidar parte de su portafolio. "El flujo vendedor de las AFP estará concentrado en TES y deuda privada. El Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo compensaría más que proporcionalmente el efecto sobre los TES, pero no el impacto en el mercado de deuda privada, y menos aún en el mercado de acciones tanto locales como extranjeras, dado que el Fondo invertiría solamente en renta fija local", asegura el documento.