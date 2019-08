Adultos mayores consumen $ 121,2 billones, el 12,3 % de la producción.

En Colombia, a los adultos mayores no les dan créditos o les prestan caro; en la etapa cercana al retiro laboral no encuentran empleo; los servicios de transporte no son aptos para las condiciones físicas propias de esta etapa de la vida (tercera y cuarta edad).



Y eso que el país está llegando a los 6,5 millones de personas adultas mayores de las cuales, el 62,7 por ciento son mujeres y el restante 37,3 por ciento son hombres. Y la tendencia creciente de la cifra, según cálculos de la ONU, es que en el 2050 habrá más del doble, es decir, 15,3 millones de personas que, ya con cierto poder adquisitivo, demandarán todo tipo de servicios, inclusive, por encima de los que requieren jóvenes adultos que hoy se conocen como millennials.

La llamada edad de plata, en la que se inscriben hombres mayores de 62 y mujeres de más de 57 años ya tiene hasta un renglón especial dentro de la economía (economía del retiro), que, precisamente, es el motivo de la feria que empieza hoy, y que se realiza por primera vez en Colombia y Latinoamérica.



Se trata de Silverexpo, organizada por Corferias en asocio con Colpensiones, con el fin de poner en el visor el peso que este grupo poblacional está teniendo en la economía, de cara a identificar los caminos para proporcionarles bienestar.



No en vano, estos colombianos ya hacen un gasto anual de 121,2 billones de pesos, lo que equivale al 12,3 por ciento de la producción de todo el país. Esto implica poner en la economía 332.000 millones de pesos diarios, porque consumen servicios financieros, de salud, transporte, alimentos, comunicaciones, turismo y entretenimiento. Y eso que “47,2 por ciento de las personas ‘silver’no pueden acceder por sí mismos a la canasta básica”, según estudio de Colpensiones que será presentado en el evento.

Un negocio inexplorado

Según Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, la economía del retiro “ofrece una oportunidad de negocio que en Colombia no se ha explotado. El empresario aún no hace distinción de los bienes y servicios especializados que demandan los ‘silver’. Todo mundo anda en buscade los patrones de consumo de los millennials, pero esa generación pasará y quedarán los adultos mayores”.



Los avances en Colombia, en lo que tiene que ver con la economía del retiro, apenas van en los diagnósticos. De hecho, la reforma pensional que se avecina, se llama ‘de protección a la vejez’, en parte, porque del aseguramiento y la atención del ciudadano que no logró cotizar nada, depende que se garantice una mejor vejez para los colombianos.

Por ahora, de las cifras recopiladas por Colpensiones, se sabe que el 62,7 por ciento de la población silver son mujeres. Si el porcentaje total de adultos mayores en el país es 13,2 por ciento (los cálculos de Colpensiones parten de la Encuesta Integrada de Hogares del Dane), hay 9 departamentos por encima de esa cifra. Se destaca Caldas, con un 16,2 por ciento de su población por arriba de la edad de plata; en seguida están Boyacá (16,1 %); Risaralda (15,4%); Quindío (15,2 %) y Tolima (15%).



Uno de los datos que llaman la atención es el que muestra que en el 10 por ciento de los hogares del país todos sus integrantes son adultos mayores. En contraste, en el 67,9 por ciento no hay ningún adulto mayor.



A medida que baja el estrato económico, más se incrementa el número de personas con población mayor de 60 años en los hogares. Por ejemplo, en el 28,1 de las familias de estrato 1 todos los miembros son ‘silver’ y en el estrato 2 la cifra es del 35 por ciento.

¿Cómo están de empleo?

Dentro de los ocupados ‘silver’ el 52 por ciento tiene 57 años. La cifra sube al 56,9 por ciento a los 62 años. Inclusive, se mantienen altos porcentajes de ocupados entre colombianos de 70 (33,8 %) y 78 años (18,8 %).



“Hay pensionados que quieren ser emprendedores; existen muchos adultos mayores con talentos. Queremos propiciar un encuentro generacional en el que los jóvenes se acerquen a los viejos y los primeros aporten habilidades tecnológicas y los segundos su conocimiento”, señala Villa, quien expresa que Silverexpo, en donde habrá una variedad de eventos en todos los sectores ligados con el adulto mayor, es apenas el comienzo de un plan que pretende promover asesorías para alianzas intergeneracionales.

Escalafón de ciudades para vivir tras retiro

Parte de la información que requiere un pensionado ya está siendo recopilada por Colpensiones. Por ejemplo, existe un escalafón que, basado en un modelo económico, estableció las ciudades del país que son mejores para vivir en la tercera y cuarta edad.



Contrario a lo que se cree, no son los lugares cálidos, sino los que ofrecen mejor atención en salud, donde hay menos pobreza y más acceso a los alimentos y servicios de entretenimiento. Así, Armenia está a la cabeza, seguida de Bogotá, Manizales, Cali, Medellín, Pereira y Bucaramanga.

MARTHA MORALES MANCHEGO

ECONOMÍA Y NEGOCIOS-EL TIEMPO

Twitter: @marthamoralesm