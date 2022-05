El Gobierno Nacional está trabajando en dos decretos que beneficiarán a las personas que no pueden pensionarse.



De un lado, a aquellas que no se han pensionado y han realizado aportes al Sistema de Pensiones se les permitirá trasladar al programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) los recursos, sobre los cuales el Gobierno otorgará un 20 por ciento adicional para que puedan gozar de una renta vitalicia, sí y solo sí manifiesta su intención en un plazo no mayor a seis meses.



(Puede leer también: Coltejer pide autorización para realizar un despido masivo)

“Lo que se pretende es que aquellas personas que no puedan pensionarse no queden desprotegidas y tengan una nueva opción de ingresar con esos ahorros de toda su vida al mecanismo Beps, y de esta manera poder seguir ahorrando, a lo que la nación les pondrá un 20 por ciento adicional”, puntualizó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.



El otro caso contempla que las personas que hayan ahorrado en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) puedan convertir ese dinero en semanas y así completar los requisitos y obtener una pensión de por lo menos un salario mínimo dentro del sistema de pensiones.



(Además, lea: Mineros redujo sus ingresos en el primer trimestre del 2022)



Actualmente cuando los afiliados al Sistema General de Pensiones no cuentan con los requisitos mínimos para obtener una pensión de vejez y ante la imposibilidad de seguir cotizando, pueden solicitar a su fondo de pensiones la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos.