Pedro Nel Quijano, presidente de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), hace un análisis de la situación del mercado, cuenta cómo la enfrentan sus asociados y afirma que estos episodios son cíclicos.



¿Sigue pensando que esta crisis es pasajera?



Sí, estos fenómenos no son de un mes, sino que tienen sus ciclos. Los concesionarios y la industria en general tuvieron un par de años después de la pandemia supremamente buenos porque la mejor forma de vender algo y de venderlo bien es cuando está escaso.

¿Cómo se traduce eso en el mercado?



Cuando hay mucho de algo, los precios bajan y obviamente las ventas se dan solas, pero cuando hay escasez hay el apetito de todo el mundo y entonces las promociones son menores, los precios se mantienen, no hay esta guerra de descuentos que muchas veces se presenta.

Pedro Nel Quijano, que preside la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores. Foto: Archivo EL TIEMPO

O sea, hay tiempos buenos y malos…



Para efectos de la salud del negocio fueron años muy buenos y los concesionarios y la industria en general saben eso, que este es un negocio de largo plazo, que no es un negocio para inversionistas de ocasión, de metamos aquí una plata a ver qué pasa. Este es un negocio de familias, de tradición, que llevan dos, tres, cuatro generaciones apostándole a este negocio, que tiene unas características muy particulares como cada negocio.

¿Cuáles?



En este negocio se mueve mucha plata, pero con márgenes muy pequeños, muchas personas creen que el vendedor de carros se gana infiernos de plata y los volúmenes pueden ser interesantes. Los pesos son muchos, pero los porcentajes de utilidad son muy pequeños y entonces requiere inversiones grandes. Uno no ve concesionarios en un garaje, se ven unas moles de edificaciones y en algunas marcas más que en otras, porque las exigencias siempre han sido altas, y las firmas matrices son muy cuidadosas en la elección de los concesionarios, los estudian porque su nombre queda comprometido con quienes las representen.

Entonces, ¿lo que está pasando en el mercado es normal?



Aquí no hay que rasgarse las vestiduras ni pensar que esto se lo llevó el diablo, hay que entender que son fenómenos desafortunados porque afectan indudablemente y de una manera importante los balances de los negocios y hay compañías que pierden plata, pero tienen los recursos, tiene el soporte y tienen la fortaleza para poder sortear estos tiempos, de manera que no hay ni dicha eterna ni tragedia permanente, no es que todos los años van a ser extraordinarios ni que todos los años van a ser muy malos.

Pero no todos tienen el mismo músculo…



La visión del industrial, del fabricante o del ensamblador es un poco diferente a la visión del comerciante, del concesionario, porque el pulmón de un fabricante o de una ensambladora es mucho más grande, mucho más fuerte que el de un concesionario y pueden soportar más. Por sólido que sea un concesionario no se puede comparar con una ensambladora o una fábrica de carros, y estas por supuesto lo saben y apoyan a los concesionarios en momentos difíciles. Hay muchos incentivos internos para ayudarle a la gente porque sabiendo que el mercado está golpeado, el concesionario reduce gastos, pero tiene un límite para recortarlos.

¿Cuáles son esos gastos?



Los dos gastos más importantes o más fuertes en el negocio de un concesionario son el costo financiero por los inventarios, que pesa mucho, y en estos momentos muchísimo más por las altas tasas de interés. El otro es el costo de la nómina, el personal, porque generalmente un concesionario genera empleo de una persona por carro vendido, más o menos, no es una ecuación, no es una fórmula matemática, pero es muy cercana a la realidad en la práctica. Un concesionario que venda 500 carros al mes es un concesionario de 500 empleados, entre vendedores, talleres, administración, latoneros, esto es una cadena grande.

Y en estas crisis, ¿cuál es la afectación?



En cada escalera hay niveles. Uno diría, el fabricante a nivel mundial, por ejemplo, GM, Renault o Toyota, son unos monstruos de compañías que pueden incluso tener países donde dan pérdidas y otros donde les va bien, y en el consolidado les va muy bien, y por eso son exitosos y tienen vidas aseguradas por muchas generaciones. Después vienen los importadores, que son otras entidades de grandes recursos porque requieren manejar inventarios muy grandes. Luego vienen los concesionarios y después de este viene el vendedor, la persona. Entonces, si hay crisis en el negocio como lo estamos viviendo ahora, con una reducción de entre el 30 y 35 por ciento, obviamente eso afecta los balances, pero también la psiquis del inversionista y de todo el mundo.

Juan Guillermo Orozco, Sonia Martinez, Caroline Mondragon, Pedro Nel Quijano. Foto: JUAN DIEGO BUITRAGO. Archivo EL TIEMPO

Entonces el que está en mayor riesgo es el empleo…



En esa situación el concesionario dice: uno de mis costos mayores es el financiero. ¿Qué hago? Pues voy a tener un inventario menor; y mi otro costo importante es la gente, pues hombre, si tengo que salir de gente y tengo que reducir mi plantilla, lo tengo que hacer, ese es el pensamiento del concesionario. Entonces, esa reducción de personal es la parte más dolorosa.

Ese es un problema grave…



Pero eso no quiere decir que los negocios se van a cerrar, que los negocios se van a quebrar, porque llevamos un año y no sabemos de un concesionario que haya cerrado. Nadie ha cerrado porque todo el mundo sabe eso, que este es un negocio de largo plazo, que es un negocio que requiere inversión fuerte y pulmones para aguantar los momentos malos.

Finalmente, ¿cómo ve lo que está pasando y el futuro?



Los mercados tienen unos comportamientos en los que la sicología masiva tiene un impacto brutal. En general, en el país todos estamos preocupados con que falta claridad en el Gobierno, con que no sabemos hasta dónde nos van a llevar, que hay preocupación y hay incertidumbre y esa incertidumbre es la que mata la economía. Porque la plata no se esfuma, la plata está ahí, el capital está, la gente podría comprar hoy un carro y ahora incluso es un buen momento para hacerlo porque hay promociones y como los concesionarios quieren bajar sus inventarios pues entonces hay mucho interés en moverlos. Hay más descuentos y se consiguen mejores condiciones.

Ahora, la otra cosa es esta: la gente dice ‘vamos a esperar a ver qué pasa en las elecciones’, y el esperemos a ver qué pasa es la frase famosa que nos mata a todos. A toda la parte productiva porque vamos a ver qué pasa y todo el mundo sabe que no va a pasar nada, pero, sin embargo, las inversiones se detienen. El cambio de casa o de carro se posterga porque la gente piensa que no es el momento de endeudarse y, claro, tienen razón por el costo del dinero. Pero si tienen la plata, es el momento porque cuando hay dificultad en una industria, es cuando es más fácil comprar porque hay mayor disposición a dar descuentos y precios especiales.

